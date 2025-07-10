В Краснодаре пройдет лекция о режиссере Фрэнсисе Форде Копполе
В Краснодаре 19 июля кинокритик расскажет, как работает визуальный язык знаменитого режиссера (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 19 июля лекцию «Фрэнсис Форд Коппола: темнота, драматургия и монументальность». Слушатели узнают, как режиссер переосмыслил не один жанр, как работает его визуальный язык и почему его кадры часто напоминают картины старых мастеров.
«Кино Копполы — это трагедии, разыгранные с оперной мощью. Его герои теряются между личным и историческим, между долгом и соблазном, между светом и тенью. Он снимает о власти, как о проклятии, и о семье, как о поле битвы», — считает Кира Кац.
Заглянувший в бездну:
Фрэнсис Форд Коппола наиболее известен благодаря своей кинотрилогии «Крестный отец» и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». Американский режиссер является обладателем пяти статуэток «Оскар» и двух «Золотых пальмовых ветвей».
Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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