В Краснодаре пройдет лекция о режиссере Фрэнсисе Форде Копполе

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Крестный отец» © Скриншот видео с Rutube-канала «PROKINO»
    Кадр из трейлера к фильму «Крестный отец» © Скриншот видео с Rutube-канала «PROKINO»

В Краснодаре 19 июля кинокритик расскажет, как работает визуальный язык знаменитого режиссера (16+)

Кинокритик Кира Кац анонсировала на 19 июля лекцию «Фрэнсис Форд Коппола: темнота, драматургия и монументальность». Слушатели узнают, как режиссер переосмыслил не один жанр, как работает его визуальный язык и почему его кадры часто напоминают картины старых мастеров.

«Кино Копполы — это трагедии, разыгранные с оперной мощью. Его герои теряются между личным и историческим, между долгом и соблазном, между светом и тенью. Он снимает о власти, как о проклятии, и о семье, как о поле битвы», — считает Кира Кац.

Заглянувший в бездну:

Фрэнсис Форд Коппола наиболее известен благодаря своей кинотрилогии «Крестный отец» и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». Американский режиссер является обладателем пяти статуэток «Оскар» и двух «Золотых пальмовых ветвей».

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, мультиинструменталист Андрей Ясинский даст 11 и 12 июля концерты в Японском саду парка «Краснодар».

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