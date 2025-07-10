В прокат выходит новый «Мир Юрского периода». В Краснодаре фильм покажут под другим названием

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мира Юрского периода: Перерождение» © Скриншот видео с youtube-канала Universal Pictures
    Кадр из трейлера к фильму «Мира Юрского периода: Перерождение» © Скриншот видео с youtube-канала Universal Pictures

В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Мир Юрского периода: Возрождение». Это седьмая часть франшизы о динозаврах (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля старт проката фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». Приключенческая фантастика доберется до России спустя восемь дней после запуска по всему миру.

Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В Краснодаре ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Неприметная история».

«Судьба — это возможность выжить и пережить даже динозавров!» — говорится в описании фильма.

Дом как смертельная ловушка:

Седьмую часть франшизы снял режиссер Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али.

«Возрождение» — полноценный перезапуск знаменитой франшизы. События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства».

Группе ученых предстоит исследовать остров близ экватора, где когда-то находилась первая лаборатория. Их основная задача — извлечь генетический материал из трех самых крупных видов динозавров, оставшихся в живых, чтобы создать новое мощное лекарство. Прибывшие быстро обнаруживают, что на территории до сих пор обитают неудачные эксперименты. Мутировавшие рептилии стали еще более смертоносными и жаждут крови.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 июля пройдет лекция о режиссере Фрэнсисе Форде Копполе.

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