В прокат выходит новый «Мир Юрского периода». В Краснодаре фильм покажут под другим названием

В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Мир Юрского периода: Возрождение». Это седьмая часть франшизы о динозаврах (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля старт проката фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». Приключенческая фантастика доберется до России спустя восемь дней после запуска по всему миру.

Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В Краснодаре ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Неприметная история».

«Судьба — это возможность выжить и пережить даже динозавров!» — говорится в описании фильма.