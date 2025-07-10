Минздрав: на юге РФ врачами меньше всего довольны на Дону, больше всего — в Чечне

В соседних регионах показатель ниже. В Ростовской области довольны врачами 50,7% пациентов, в Белгородской — 56,9%, в Воронежской — 54%, в Волгоградской — 58%, в Астраханской — 50,5%, в Ставропольской крае — 51,1% , в Калмыкии — 58,6, в Крыму — 58,3%.

На официальном сайте государственной статистики появились данные результатов общественного опроса по удовлетворенности населения медицинской помощью за июнь. В Краснодарском крае абсолютно довольны врачами 67,7% пациентов.

Что касается республик Северного Кавказа, то в Дагестане показатель одобрения медицинских специалистов составляет 61,3%, в Ингушетии — 59,4%, в Кабардино-Балкарии — 62,9%, в Карачаево-Черкесии — 61,7%, в Северной Осетии — 50,5%, в Чечне — 90,8%.

Ранее Юга.ру опубликовали историю пациентки психиатрической больницы Краснодара. Девушка согласилась и оказалась в почти тюремных условиях, без возможности уйти по своему желанию.