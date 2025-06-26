В Краснодаре мошенники приглашают людей на встречи по интересам и мастер-классы
В Краснодаре зафиксировали новый вид мошенничества
22 июня краснодарское творческое пространство «неПросто мастер-классы» сообщило, что участники сообщества начали получать сообщения от мошенников с просьбой внести предоплату за запись на занятие. По словам владельцев, они никогда не принимают деньги на номер телефона.
«Мы благотворительная организация «Добрый-юг» и предоплату за мастер-класс принимаем только на счет организации. Будьте бдительны», — сообщили в пространстве.
25 июня краснодарский досуговый центр «Пятница» сообщил, что подписчикам сообщества тоже стали поступать сообщения с приглашением записаться на тематические мероприятия, например, «Зрелые встречи». Мошенники предлагают внести предоплату за участие.
«Друзья, не переводите деньги и не реагируйте на такие сообщения, а лучше сразу направляйте их в блок», — предупредили владельцы сообщества.
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