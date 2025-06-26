В Краснодаре мошенники приглашают людей на встречи по интересам и мастер-классы

22 июня краснодарское творческое пространство «неПросто мастер-классы» сообщило, что участники сообщества начали получать сообщения от мошенников с просьбой внести предоплату за запись на занятие. По словам владельцев, они никогда не принимают деньги на номер телефона.

«Мы благотворительная организация «Добрый-юг» и предоплату за мастер-класс принимаем только на счет организации. Будьте бдительны», — сообщили в пространстве.