В Краснодаре мошенники приглашают людей на встречи по интересам и мастер-классы

Краснодарский край

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  • © Фото Master1305, ru.freepik.com
    © Фото Master1305, ru.freepik.com

В Краснодаре зафиксировали новый вид мошенничества

22 июня краснодарское творческое пространство «неПросто мастер-классы» сообщило, что участники сообщества начали получать сообщения от мошенников с просьбой внести предоплату за запись на занятие. По словам владельцев, они никогда не принимают деньги на номер телефона.

«Мы благотворительная организация «Добрый-юг» и предоплату за мастер-класс принимаем только на счет организации. Будьте бдительны», — сообщили в пространстве.

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25 июня краснодарский досуговый центр «Пятница» сообщил, что подписчикам сообщества тоже стали поступать сообщения с приглашением записаться на тематические мероприятия, например, «Зрелые встречи». Мошенники предлагают внести предоплату за участие.

«Друзья, не переводите деньги и не реагируйте на такие сообщения, а лучше сразу направляйте их в блок», — предупредили владельцы сообщества.

Как писали Юга.ру, жителей Краснодарского края пытаются обманывать через доставку цветов.

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В Краснодаре мошенники приглашают людей на встречи по интересам и мастер-классы
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