В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Преступники записываются на онлайн-приемы к психологам и другим специалистам

Мошенничество обычно происходит в несколько этапов. Клиент записывается на консультацию, после чего начинает делиться тревогами и сомнениями по поводу встречи. Затем преступник либо записывается на сессию, либо просит ознакомительную беседу, на которой сообщает, что у него якобы не работают ссылки на онлайн-программы для видеоконференций.

6 июля клинический психолог Илья Гимпель сообщил в своем телеграм-канале, что мошенники стали красть деньги и личные данные у специалистов, которые консультируют онлайн.. Среди жертв — психологи, врачи, репетиторы, педагоги, юристы.

После этого мошенник предоставляет свою ссылку на звонок, которая оказывается фишинговой. Специалист проходит авторизацию, предоставляет свои данные и доступ к кошелькам, привязанным к аккаунтам.

Илья Гимпель рекомендует не использовать чужие ссылки и не оставлять на них свои данные. Другое надежное средство — брать предоплату за сессию. По его словам, мошенник никогда не будет отправлять деньги потенциальной жертве.