В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Преступники записываются на онлайн-приемы к психологам и другим специалистам

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com

Психологи, врачи и другие специалисты рассказали о случаях мошенничества

6 июля клинический психолог Илья Гимпель сообщил в своем телеграм-канале, что мошенники стали красть деньги и личные данные у специалистов, которые консультируют онлайн.. Среди жертв — психологи, врачи, репетиторы, педагоги, юристы.

Мошенничество обычно происходит в несколько этапов. Клиент записывается на консультацию, после чего начинает делиться тревогами и сомнениями по поводу встречи. Затем преступник либо записывается на сессию, либо просит ознакомительную беседу, на которой сообщает, что у него якобы не работают ссылки на онлайн-программы для видеоконференций.

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После этого мошенник предоставляет свою ссылку на звонок, которая оказывается фишинговой. Специалист проходит авторизацию, предоставляет свои данные и доступ к кошелькам, привязанным к аккаунтам.

Илья Гимпель рекомендует не использовать чужие ссылки и не оставлять на них свои данные. Другое надежное средство — брать предоплату за сессию. По его словам, мошенник никогда не будет отправлять деньги потенциальной жертве.

Как писали Юга.ру, жителей Краснодарского края пытаются обманывать через доставку цветов.

Краснодар Мошенничество Полиция Психология

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В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Преступники записываются на онлайн-приемы к психологам и другим специалистам
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