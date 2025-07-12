В Краснодаре в кино под другим названием покажут нового «Супермена»

«Быть первым и воспринимать свой дар как подарок судьбы могут только суперлюди», — говорится в описании фильма.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19 июля выход в прокат фильма «Супермен». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Первый подарок».

Ленту снял режиссер Джеймс Ганн, ранее работавший над трилогией «Стражи Галактики». Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет (сериалы «Карточный домик», «Политик», «Голливуд»).

Мировая премьера фильма «Супермен» состоялась 7 июля в Лос-Анджелесе, 11 июля картина выйдет в американский прокат. Восемь дней спустя — в российский. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 85%. Они отмечают удачное сочетание юмора и эмоциональной глубины, а также бережное отношение к образу главного героя.

«Супермен» Ганна о том, как Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, старается найти баланс между своим инопланетным происхождением и жизнью обычного человека.