В Краснодаре в кино под другим названием покажут нового «Супермена»
В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Супермен». Картина ознаменовала начало новой версии кинематографической вселенной DC Comics (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19 июля выход в прокат фильма «Супермен». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Первый подарок».
«Быть первым и воспринимать свой дар как подарок судьбы могут только суперлюди», — говорится в описании фильма.
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Ленту снял режиссер Джеймс Ганн, ранее работавший над трилогией «Стражи Галактики». Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет (сериалы «Карточный домик», «Политик», «Голливуд»).
Мировая премьера фильма «Супермен» состоялась 7 июля в Лос-Анджелесе, 11 июля картина выйдет в американский прокат. Восемь дней спустя — в российский. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 85%. Они отмечают удачное сочетание юмора и эмоциональной глубины, а также бережное отношение к образу главного героя.
«Супермен» Ганна о том, как Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, старается найти баланс между своим инопланетным происхождением и жизнью обычного человека.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» показывают под названием «Неприметная история».