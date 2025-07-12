В Краснодаре в кино под другим названием покажут нового «Супермена»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Супермен» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINO TIME»
    Кадр из трейлера к фильму «Супермен» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINO TIME»

В краснодарских кинотеатрах покажут фильм «Супермен». Картина ознаменовала начало новой версии кинематографической вселенной DC Comics (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19 июля выход в прокат фильма «Супермен». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Первый подарок».

«Быть первым и воспринимать свой дар как подарок судьбы могут только суперлюди», — говорится в описании фильма.

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Ленту снял режиссер Джеймс Ганн, ранее работавший над трилогией «Стражи Галактики». Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет (сериалы «Карточный домик», «Политик», «Голливуд»).

Мировая премьера фильма «Супермен» состоялась 7 июля в Лос-Анджелесе, 11 июля картина выйдет в американский прокат. Восемь дней спустя — в российский. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 85%. Они отмечают удачное сочетание юмора и эмоциональной глубины, а также бережное отношение к образу главного героя.

«Супермен» Ганна о том, как Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, старается найти баланс между своим инопланетным происхождением и жизнью обычного человека.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» показывают под названием «Неприметная история».

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В Краснодаре в кино под другим названием покажут нового «Супермена»
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