В Краснодаре покажут и обсудят фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь»
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 13 июля пройдет спецпоказ фильма «Сладкая жизнь» (16+)
Критик Кира Кац анонсировала на 13 июля показ фильма «Сладкая жизнь». Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Драму в 1960 году снял лауреат четырех премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Федерико Феллини. Главную роль исполнил Марчелло Мастроянни.
Действие происходит в Риме в 1950-х годах. Популярный писатель и журналист Марчелло Рубини вращается в светских кругах. В его жизни есть Эмма, которая мечтает о традиционном браке с ним. Однако ее простота отталкивает Марчелло. Он постоянно изменяет девушке, однако эти интрижки ничего для него не значат. Однажды Рубини знакомится с официанткой прибрежного ресторана.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, с 12 июля в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» под названием «Неприметная история».