В Краснодаре покажут и обсудят фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь»

Критик Кира Кац анонсировала на 13 июля показ фильма «Сладкая жизнь». Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие происходит в Риме в 1950-х годах. Популярный писатель и журналист Марчелло Рубини вращается в светских кругах. В его жизни есть Эмма, которая мечтает о традиционном браке с ним. Однако ее простота отталкивает Марчелло. Он постоянно изменяет девушке, однако эти интрижки ничего для него не значат. Однажды Рубини знакомится с официанткой прибрежного ресторана.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.