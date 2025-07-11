В Краснодаре покажут и обсудят фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Fjord Wonders»
    Кадр из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» © Скриншот видео с Rutube-канала «Fjord Wonders»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 13 июля пройдет спецпоказ фильма «Сладкая жизнь» (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 13 июля показ фильма «Сладкая жизнь». Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Драму в 1960 году снял лауреат четырех премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Федерико Феллини. Главную роль исполнил Марчелло Мастроянни.

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Действие происходит в Риме в 1950-х годах. Популярный писатель и журналист Марчелло Рубини вращается в светских кругах. В его жизни есть Эмма, которая мечтает о традиционном браке с ним. Однако ее простота отталкивает Марчелло. Он постоянно изменяет девушке, однако эти интрижки ничего для него не значат. Однажды Рубини знакомится с официанткой прибрежного ресторана.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, с 12 июля в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» под названием «Неприметная история».

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