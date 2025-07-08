В Абхазии экономных российских туристов назвали «угрозой нацбезопасности»

По мнению Басарии, путешественники должны активно тратить в республике свои деньги — посещать рестораны, дискотеки, пляжи, ездить на экскурсии. Однако вместо этого туристы проводят время в съемном жилье.

7 июля журналист Константин Придыбайло опубликовал в своем телеграм-канале видео с директором Фонда кино Абхазии Александром Басарием. Он назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» и призвал отказаться от тех, кто покупает дешевые путевки и экономит на отдыхе.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинают страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил Басария.

Он призвал представителей туриндустрии прекратить любое сотрудничество с операторами из России, назвав их «олигархическими».

На заявление Александра Басарии отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Чиновник считает, что Абхазия заинтересована в значительном увеличении оборота с Россией, в том числе в области туристических услуг.

«Но для этого надо поднимать сервис. Предложение по сокращению [турпотока] — это глупое заявление. Потому что это вызовет еще меньшее поступление средств в казну Абхазии», — сказал Чепа.

В Министерстве культуры Абхазии заявили, что республиканский Фонд кино — частная структура, не имеющая отношения к государству.

Ранее против экономных россиян выступила начальница лицензионного отдела министерства туризма Кристина Лакербая. Она заявила, что путешественники, приезжающие «за 300 рублей», не нужны республике, поскольку не покупают сувениры и питаются лапшой быстрого приготовления. После скандала ее уволили.