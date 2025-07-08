Заглянувший в бездну. В Краснодаре состоится благотворительная лекция о Достоевском

Краснодарский край

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  • Достоевский (справа) и Ч. Валиханов. Фотография снята в Семипалатинске в 1858 году © Изображение является общественным достоянием
    Достоевский (справа) и Ч. Валиханов. Фотография снята в Семипалатинске в 1858 году © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре 10 июля пройдет благотворительная лекция, деньги от которой направят на развитие книжного магазина «Чарли» (12+)

«Один театр» анонсировал на 10 июля лекцию «Достоевский. Заглянувший в бездну». Встречу проведет педагог, кандидат филологических наук, автор курсов по истории культуры и мировой литературы Олег Панаэтов.

Программа:

  • Почему в мире Достоевского много противоречий и почему писатель мыслил противоположностями?
  • Почему Раскольников не пошел работать, а пошел на убийство?
  • Какие тайны хранит «Дневник писателя»?
  • Почему так много мрачного и смешного одновременно?
  • За что на самом деле Достоевский был приговорен к смертной казни?

Для тех, кто боится «сказать не то»:

«Если вы готовы услышать яркую историю об упорных поисках собственной дороги в жизни и литературе и узнать, как сделать художественное произведение о загадочной русской душе из самого себя — приходите без всякой подготовки», — приглашают организаторы.

Лекция благотворительная. Собранные средства пойдут на развитие независиомго книжного магазина «Чарли».

Начало встречи 10 июля в 19:00 по улице Коммунаров, 268В. Стоимость участия 500-700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Напомним, 20 июня книжный «Чарли» открылся в историческом особняке в центре Краснодара. Пространство объединило магазин, кофейню «Издательство кофе» и лекторий Vita Nuova.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 июля состоится лекция «Уэс Андерсон: симметрия, ностальгия и игра». 

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Заглянувший в бездну. В Краснодаре состоится благотворительная лекция о Достоевском
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