Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Уэсе Андерсоне

Слушатели узнают, как работает визуальный язык Андерсона, как его стиль стал узнаваемым до кадра, как режиссер сочетает иронию с настоящей болью и почему его монтаж напоминает листание книжки с картинками. Также участники поговорят о темах одиночества, детства и контроля в его работах.

«Фильмы Уэса Андерсона легко узнать — и легко недооценить. За симметричными кадрами, продуманной стилизацией и легкой иронией скрываются хрупкие чувства, потери и попытки удержать мир в границах кадра. Его кино — это не побег от реальности, а тщательно собранный способ на нее ответить», — считает Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Уэс Андерсон — представитель американского независимого кино. Работает в основном в жанрах комедии и трагикомедии. Для его фильмов характерен необычный визуальный стиль: симметрия кадра, пастельные цвета, нестандартное использование декораций и титров. Андерсон снял ленты «Семейка Тененбаум», «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», «Отель «Гранд Будапешт».

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