Для тех, кто боится «сказать не то». В Краснодаре пройдет психологическая встреча о ненасильственном общении
В центре притяжения «Пятница» 10 июля состоится психологический практикум (18+)
Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 10 июля психологический практикум по ненасильственному общению.
«Если вы когда-то говорили «Ты меня бесишь!» или «Ты меня не слушаешь!» и потом чувствовали сожаление или вину, то вы знаете, как сложно быть в контакте, когда эмоции накрывают. На этом практикуме мы будем учиться говорить иначе», — отметили организаторы.
На встрече участники научатся:
- различать факт и интерпретацию;
- называть чувства без обвинений;
- понимать, какие потребности стоят за эмоциями;
- просить, а не требовать;
- слушать по-настоящему, а не готовить ответ;
- тренировать самосострадание.
Читайте также:
По словам организаторов, мероприятие подходит тем, кто хочет научиться выражаться ясно, боится «сказать не то», устал от конфликтов и работает или живет с людьми. Практикум проведет психолог Виктор Туксин.
Встреча состоится 10 июля в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 1100 рублей. Необходима предварительная запись.
Как писали Юга.ру, 12 июля в Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба.