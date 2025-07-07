Для тех, кто боится «сказать не то». В Краснодаре пройдет психологическая встреча о ненасильственном общении

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 10 июля психологический практикум по ненасильственному общению.

«Если вы когда-то говорили «Ты меня бесишь!» или «Ты меня не слушаешь!» и потом чувствовали сожаление или вину, то вы знаете, как сложно быть в контакте, когда эмоции накрывают. На этом практикуме мы будем учиться говорить иначе», — отметили организаторы.

На встрече участники научатся: