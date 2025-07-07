Для тех, кто боится «сказать не то». В Краснодаре пройдет психологическая встреча о ненасильственном общении

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В центре притяжения «Пятница» 10 июля состоится психологический практикум (18+)

Центр притяжения «Пятница» анонсировал на 10 июля психологический практикум по ненасильственному общению. 

«Если вы когда-то говорили «Ты меня бесишь!» или «Ты меня не слушаешь!» и потом чувствовали сожаление или вину, то вы знаете, как сложно быть в контакте, когда эмоции накрывают. На этом практикуме мы будем учиться говорить иначе», — отметили организаторы. 

На встрече участники научатся:

  • различать факт и интерпретацию;
  • называть чувства без обвинений;
  • понимать, какие потребности стоят за эмоциями; 
  • просить, а не требовать;
  • слушать по-настоящему, а не готовить ответ; 
  • тренировать самосострадание.

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По словам организаторов, мероприятие подходит тем, кто хочет научиться выражаться ясно, боится «сказать не то», устал от конфликтов и работает или живет с людьми. Практикум проведет психолог Виктор Туксин. 

Встреча состоится 10 июля в 19:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 1100 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, 12 июля в Краснодаре пройдет встреча французского разговорного клуба.

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