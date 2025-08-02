Символ, образ и скрытые смыслы. В Краснодаре состоится лекция об искусстве Древнего Египта

Египтолог расскажет о символизме цвета, материала, числа, жеста и формы в древнеегипетском искусстве (16+)

Эксперт расскажет о символизме цвета, материала, числа, жеста и формы в древнеегипетском искусстве. Солкин проиллюстрирует свой рассказ фоторядом работ от известных мастеров.

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 18 сентября лекцию «Искусство Древнего Египта. Символ, образ и скрытые смыслы». Встречу проведет один из ведущих российских египтологов Виктор Солкин.

Искусство Древнего Египта неразрывно связано с религией и мифологией. Характеризуется монументальностью, каноничностью и символизмом. Египетское искусство, как правило, служило увековечиванию фараонов и богов, а также обеспечению благополучия в загробной жизни. До наших дней дошли знаменитые гробницы, храмы и дворцы, статуи и скульптуры, ювелирные украшения и многое другое.

Начало лекции 18 сентября в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 5 тыс. рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.