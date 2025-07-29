В сети появился первый трейлер нового «Аватара». Когда ждать премьеру?

Киностудия Disney выпустила дебютный трейлер к фильму «Аватар: Огонь и пепел». Лента станет продолжением франшизы режиссера Джеймса Кэмерона о человекоподобных жителях других планет и фильмов «Аватар» и «Аватар: Путь воды».

В третьей части, в отличие от двух первых, антогонистами выступят не люди, а злое племя на’ви. Картина познакомит зрителей с двумя новыми кланами: свободолюбивым Тлалимом (Торговцами Ветром), представители которого путешествуют по Пандоре на гигантских летающих существах, похожих на медуз, и воинственным Мангкваном (Народом Пепла). Со вторым главным героям и представителям клана Оматикайя предстоят ожесточенные бои.

К своим ролям вернутся участники прошлых сюжетов: актеры Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Зои Салдана и Сигурни Уивер. Актер Стивен Лэнг, исполняющий роль полковника Майлза Куоритча, также появится на экранах — его персонаж будет раскрашен в красно-черные оттенки, что намекает на сотрудничество с кланом Оматикайя.

К касту присоединится актриса из сериала «Игра престолов» Уна Чаплин — она исполнит роль предводительницы клана Мангкван и антогонистки по имени Варанг.