В сети появился первый трейлер нового «Аватара». Когда ждать премьеру?
В сети появился трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» (16+)
Киностудия Disney выпустила дебютный трейлер к фильму «Аватар: Огонь и пепел». Лента станет продолжением франшизы режиссера Джеймса Кэмерона о человекоподобных жителях других планет и фильмов «Аватар» и «Аватар: Путь воды».
В третьей части, в отличие от двух первых, антогонистами выступят не люди, а злое племя на’ви. Картина познакомит зрителей с двумя новыми кланами: свободолюбивым Тлалимом (Торговцами Ветром), представители которого путешествуют по Пандоре на гигантских летающих существах, похожих на медуз, и воинственным Мангкваном (Народом Пепла). Со вторым главным героям и представителям клана Оматикайя предстоят ожесточенные бои.
К своим ролям вернутся участники прошлых сюжетов: актеры Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Зои Салдана и Сигурни Уивер. Актер Стивен Лэнг, исполняющий роль полковника Майлза Куоритча, также появится на экранах — его персонаж будет раскрашен в красно-черные оттенки, что намекает на сотрудничество с кланом Оматикайя.
К касту присоединится актриса из сериала «Игра престолов» Уна Чаплин — она исполнит роль предводительницы клана Мангкван и антогонистки по имени Варанг.
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Режиссер фильма Джейм Кэмерон в разговоре с изданием 20 Minutes заявил, что в ленте появятся жители Пандоры, кардинально отличающиеся от остальных.
В мировой прокат картина выйдет 19 декабря 2025 года. Будут ли ее показывать в России — неизвестно. Отметим, что вторую часть франшизы «Аватар: Путь воды» в кинотеатрах юга показывали в рамках предсеансового обслуживания перед анимационной короткометражкой «Дубак».
Продолжительность фильма неизвестна. Ранее, 8 марта 2025 года, в интервью изданию The Hollywood Reporter Кэмерон сообщил, что фильм будет «немного длиннее» второй части, продолжительность которой 3 часа 12 минут.
Напомним, первая часть «Аватара» вышла в 2009 году и стала самым кассовым фильмом всех времен, собрав 2,9 млрд долларов в мировом прокате. Вторая часть вышла в 2022 году и заняла третье место в списке самых кассовых фильмов, заработав 2,3 млрд долларов.
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