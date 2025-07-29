В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком фильм Балабанова «Про уродов и людей»

Фильм «Про уродов и людей» стилизован под немое кино. В самом начале полностью отсутствует звук, можно услышать только треск.

Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала на 3 августа показ фильма «Про уродов и людей». Драму в 1998 году снял режиссер Алексей Балабанов («Брат», «Брат 2», «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий»).

Драма состоит из отдельных историй, которые по ходу сюжета начинают переплетаться. Действие происходят в конце XIX или начале XX века. Иоган приезжает в Санкт-Петербург и открывает фотоателье, в котором подпольно создает эротические фотографии садомазохистской направленности.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 17:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.