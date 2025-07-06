В Японском саду парка «Краснодар» пройдет два акустических концерта
Мультиинструменталист Андрей Ясинский даст 11 и 12 июля концерты в Японском саду парка «Краснодар»
Парк «Краснодар» анонсировал на 11 и 12 июля концерты Андрея Ясинского — композитора и преподавателя из Таганрога, который с 2013 года записал пять музыкальных альбомов, три из которых изданы в Японии. Во время своих выступлений Ясинский играет на фортепиано, ситаре, мелодических перкуссиях и флейтах разных стран мира, а также рассказывает о своих путешествиях.
«Музыка таинственного леса, лунного света, шумного моря, шершавого дождя. Мистическое звучание тишины горных вершин… Музыка из глубин сердца и души», — так описывает творчество Ясинского официальный сайт парка «Краснодар».
Концерт состоится на сцене театра Но, возрастное ограничение 7+, билет на мероприятие дает возможность без очереди пройти в Японский сад.
Ранее Юга писали о том, что в Японском саду открылся первый в регионе типрессо-бар.