Жителей Краснодарского края пытаются обманывать через доставку цветов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Под видом сервисов по доставке цветов мошенники пытаются выманить код из SMS

20 июня жительница Краснодара сообщила порталу Юга.ру, что ей позвонили через мессенджер из популярного сервиса доставки цветов и сообщили о заказе на имя ее дочери — букет из 25 бордовых роз и подарок.

«У нее как раз защита диплома, я даже вполне это допустила, тем более что часто их приложением пользуюсь. Стали спрашивать адрес и на какой телефон оформлять заказ. Я даже адрес назвала, а потом дошло», — рассказала девушка.

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Собеседник несколько раз повторил подробности заказа: какой букет, сумма, открытка и подарок, во сколько привезут и кто выйдет, адрес.

«Сказали, что заказ на 4 тыс. 800 рублей оплачен, но надо назвать код из смс. Тут я поняла, что такого в этом сервисе не бывает. Да и сделать заказ без адреса нельзя. Так что будьте начеку», — добавила краснодарка.

МВД заметили эту схему мошенничества еще в ноябре 2024 года и описали ее в своих релизах.

Юга.ру напоминают читателям: проверяйте информацию, не переходите по незнакомым ссылкам и не называйте код подтверждения, который приходит в смс.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края получают от мошенников письма о нарушениях ПДД.

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