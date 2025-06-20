Жителей Краснодарского края пытаются обманывать через доставку цветов

«У нее как раз защита диплома, я даже вполне это допустила, тем более что часто их приложением пользуюсь. Стали спрашивать адрес и на какой телефон оформлять заказ. Я даже адрес назвала, а потом дошло», — рассказала девушка.

20 июня жительница Краснодара сообщила порталу Юга.ру, что ей позвонили через мессенджер из популярного сервиса доставки цветов и сообщили о заказе на имя ее дочери — букет из 25 бордовых роз и подарок.

Собеседник несколько раз повторил подробности заказа: какой букет, сумма, открытка и подарок, во сколько привезут и кто выйдет, адрес.

«Сказали, что заказ на 4 тыс. 800 рублей оплачен, но надо назвать код из смс. Тут я поняла, что такого в этом сервисе не бывает. Да и сделать заказ без адреса нельзя. Так что будьте начеку», — добавила краснодарка.

МВД заметили эту схему мошенничества еще в ноябре 2024 года и описали ее в своих релизах.

Юга.ру напоминают читателям: проверяйте информацию, не переходите по незнакомым ссылкам и не называйте код подтверждения, который приходит в смс.