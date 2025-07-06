Володин похвалил Краснодар за защиту русского языка

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Вячеслав Володин © Пресс-служба президента России
    Вячеслав Володин © Пресс-служба президента России

Спикер Госдумы привел Краснодар в качестве образца работы по замене иноязычных вывесок

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал принятие Федерального закона №168-ФЗ, согласно которому с 1 марта 2026 года все вывески, указатели и таблички в стране должны быть написаны на русском языке, а в рекламе будет запрещено использовать иностранные слова и выражения.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний. Как это сделали в ряде городов, среди которых Краснодар, Ярославль, Магнитогорск», ‒ написал Володин.

После 1 марта 2026 года за вывески на иностранных языках будут штрафовать по части 1 статьи 14.8 КоАП РФ «за нарушение прав потребителей на получение достоверной информации о товаре (работе, услуге)». Размеры штрафов составят:
• от 500 до 1000 рублей — для индивидуальных предпринимателей;
• от 500 до 1000 рублей — для должностных лиц организаций;
• от 5000 до 10 000 рублей — для организаций.

Напомним, что в Краснодаре единый стандарт для вывесок появился еще в 2019 году, а две недели назад фасад вывеску смонтировали на фасаде стадиона «Краснодар».

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