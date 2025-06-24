На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена». В соцсетях раскритиковали шрифт и предложили свой вариант

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-каналов «ТК Краснодар» и «Туподар Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-каналов «ТК Краснодар» и «Туподар Краснодар»

В кубанской столице завершился ребрендинг стадиона ФК «Краснодар». До 2029 года он будет именоваться «Ozon Арена»

21 июня телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал кадры с монтажа вывески нового названия домашнего стадиона. На спортивном сооружении появилась надпись в честь спонсора — «Ozon Арена».

23 июня появились фотографии и видео стадиона с новой вывеской. 

Новая вывеска понравилась не всем. Один из пользователей раскритиковал шрифт. 

«Меня лично напрягает шрифт и размер букв «АРЕНА». Можно же найти свободные шрифты более вытянутые (пример на фото)», — написал мужчина.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»

Свой вариант оформления вывески на фасаде стадиона предложил и другой пользователь. 

«Озон», ну захотел ты тегнуть прекрасный стадион, ну сделай это красиво. Наверняка можно было найти элегантное решение, используя природные материалы, а не бахнуть ПВЗ-вывеску», — написал он. 

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»

Футбол возвращается:

Однако в соцсетях критикуют не только шрифт, но и сам факт вывески на фасаде стадиона.

Напомним, информация о переименовании спортивного сооружения в «Ozon Арена» появилась в середине апреля. «Быки» подписали договор с маркетплейсом, который будет действовать до 2029 года. Сумма контракта ФК «Краснодар» и Ozon составит до 450 млн рублей в год, то есть до 1,8 млрд рублей за четыре года.

«Краснодар» стал единственным клубом Российской премьер-лиги, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения. Логотип Ozon появится также на форме игроков основной команды.

Как писали Юга.ру, «Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ. Его доход превысил 13 млрд рублей до налогообложения.

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На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена»
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