На стадионе ФК «Краснодар» установили вывеску «Ozon Арена». В соцсетях раскритиковали шрифт и предложили свой вариант

В кубанской столице завершился ребрендинг стадиона ФК «Краснодар». До 2029 года он будет именоваться «Ozon Арена»

«Меня лично напрягает шрифт и размер букв «АРЕНА». Можно же найти свободные шрифты более вытянутые (пример на фото)», — написал мужчина.

Новая вывеска понравилась не всем. Один из пользователей раскритиковал шрифт.

«Озон», ну захотел ты тегнуть прекрасный стадион, ну сделай это красиво. Наверняка можно было найти элегантное решение, используя природные материалы, а не бахнуть ПВЗ-вывеску», — написал он.

Однако в соцсетях критикуют не только шрифт, но и сам факт вывески на фасаде стадиона.

Напомним, информация о переименовании спортивного сооружения в «Ozon Арена» появилась в середине апреля. «Быки» подписали договор с маркетплейсом, который будет действовать до 2029 года. Сумма контракта ФК «Краснодар» и Ozon составит до 450 млн рублей в год, то есть до 1,8 млрд рублей за четыре года.

«Краснодар» стал единственным клубом Российской премьер-лиги, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения. Логотип Ozon появится также на форме игроков основной команды.