В Краснодаре полностью перекроют Тургеневский мост. Узнали, когда

Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С 5 по 7 июля движение по Тургеневскому мосту будут ограничивать утром и днем

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила о планируемом ограничении автомобильного движения с 5 по 7 июля на Тургеневском мосту. На участке будет выполняться монтаж пяти балок. 5, 6 и 7 июля Тургеневский мост будет закрыт: с 07:00 по 07:15;

с 09:40 по 09:55;

с 11:10 по 11:25;

с 13:40 по 13:55;

с 15:10 по 15:25.

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Власти просят водителей заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Ранее Юга.ру сообщали, что капитальный ремонт Тургеневского моста начали 15 апреля 2025 года. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.