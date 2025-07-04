В Краснодаре полностью перекроют Тургеневский мост. Узнали, когда

Краснодарский край

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  • Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Вид на Тургеневский мост с 16 этажа дома на Калинина 350/9 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С 5 по 7 июля движение по Тургеневскому мосту будут ограничивать утром и днем

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила о планируемом ограничении автомобильного движения с 5 по 7 июля на Тургеневском мосту. На участке будет выполняться монтаж пяти балок.

5, 6 и 7 июля Тургеневский мост будет закрыт:

  • с 07:00 по 07:15;
  • с 09:40 по 09:55;
  •  с 11:10 по 11:25;
  • с 13:40 по 13:55;
  • с 15:10 по 15:25.

Дзен на Тургеневском мосту:

Власти просят водителей заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. 

Ранее Юга.ру сообщали, что капитальный ремонт Тургеневского моста начали 15 апреля 2025 года. По контракту работы должны быть завершены к 31 мая 2027 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти все лето будут ремонтировать улицу Рашпилевскую и перекрывать проезд для машин.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство Тургеневский мост

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