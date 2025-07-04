Банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Банк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов с плавающей ставкой

Банк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов с плавающей ставкой и запустил новый срочный вклад «Ключевой Плюс».

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 19,30-21,35% годовых.

При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада обновляется. При этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов — перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

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Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг Premium и Private в офисе банка или онлайн на сумму от 2 млн рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Пополнение и расходование средств вклада, а также его продление не предусмотрено.

Начисление процентов производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном закрытии вклада начисление процентов будет по ставке 0,01% годовых.

Также в банке Уралсиб действует еще один вклад с плавающей ставкой — «Комфорт Плюс», с аналогичными сроками размещения. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 18,40-20,28% годовых, в зависимости от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8 800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов в СБП для бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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