Банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой

При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада обновляется. При этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов — перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 19,30-21,35% годовых.

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг Premium и Private в офисе банка или онлайн на сумму от 2 млн рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Пополнение и расходование средств вклада, а также его продление не предусмотрено.

Начисление процентов производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном закрытии вклада начисление процентов будет по ставке 0,01% годовых.

Также в банке Уралсиб действует еще один вклад с плавающей ставкой — «Комфорт Плюс», с аналогичными сроками размещения. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 18,40-20,28% годовых, в зависимости от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8 800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».