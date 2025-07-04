Альфа-Банк и Авито запустили кешбэк 10% за покупки у частных продавцов

Альфа-Банк и Авито стали стратегическими партнерами и впервые в России запустили кешбэк за покупки у частных продавцов

Уже с 3 июля клиенты Альфа-Банка получают кэшбэк 10% за покупки товаров с Авито Доставкой при оплате картой банка. Это первое в мировой финтех-практике предложение кешбэка за покупки у частных лиц (C2C).

Чтобы получить кешбэк, пользователю достаточно заказать товары с Авито Доставкой — у любых продавцов, как профессиональных, так и частных, — указать карту Альфа-Банка при оформлении заказа и оплатить ей покупку. Ранее ни в российской, ни в мировой финтех-практике не было предложений кешбэка за покупки у частных лиц.