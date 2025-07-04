Альфа-Банк и Авито запустили кешбэк 10% за покупки у частных продавцов

Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Альфа-Банк и Авито стали стратегическими партнерами и впервые в России запустили кешбэк за покупки у частных продавцов

Уже с 3 июля клиенты Альфа-Банка получают кэшбэк 10% за покупки товаров с Авито Доставкой при оплате картой банка. Это первое в мировой финтех-практике предложение кешбэка за покупки у частных лиц (C2C).

Чтобы получить кешбэк, пользователю достаточно заказать товары с Авито Доставкой — у любых продавцов, как профессиональных, так и частных, — указать карту Альфа-Банка при оформлении заказа и оплатить ей покупку. Ранее ни в российской, ни в мировой финтех-практике не было предложений кешбэка за покупки у частных лиц.

«Галочка, беру?»:

Второе направление партнерства — медийная реклама. В течение полугода Альфа-Банк будет показывать рекламу многомиллионной аудитории Авито: заметные имиджевые баннеры и отдельная брендированная страница прямо внутри сервиса помогут детальнее рассказать о кэшбэке. Рекламу увидят не все пользователи площадки, а только те, кто вероятнее заинтересуется предложением банка: за таргетирование отвечают алгоритмы Авито.

«Они станут лучшими друзьями»:

«Потребители приходят на Авито за выбором — между ресейл и новым, частным продавцом и профессиональным магазином, возможностью что-то уточнить, поторговаться, сделать индивидуальный заказ. Каждый месяц пользователи совершают миллионы заказов через Авито Доставку, так, за это первое полугодие число заказов в сервисе выросло более чем на 40% год к году. Мы последовательно развиваем интеграции с крупнейшими участниками рынка. Ранее мы уже запустили возможность покупок на платформе через кредит и рассрочку, благодаря чему пользователи увеличили средний чек в пять раз. А теперь появится и кешбэк за такие покупки, что является уникальной инициативой, которую мы внедряем совместно с Альфа-Банком. А партнерство в сфере рекламных инструментов, в том числе внутри наших платформ, поможет повысить видимость нововведений», — рассказал старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

Заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков отметил: «Использование карт Альфа-Банка для оплаты на Авито, по нашим прогнозам, охватит в 1,5 раза больше клиентов, а средний чек по транзакциям вырастет в 2 раза. Это станет стимулом для более частого использования продуктов банка и повысит лояльность аудитории».

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