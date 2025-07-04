В детском лагере в Джубге отравились школьники. Власти Краснодарского края считают, что масштаб преувеличен

В лагере «Звездочка» в Джубге отравились дети. По информации из открытых источников пострадали 60 ребят

Утром 3 июля издание RostovGazeta сообщило об отравление ростовских детей в лагере «Звездочка» в Джубге. Журналисты поговорили с одной из мам пострадавших детей.

По словам родительницы, 25 июня 120 детей отправились в лагерь на автобусе. По прибытию они поужинали, на следующий день позавтракали, и у детей началась «рвота без остановки и диарея», а позднее поднялась температура и появилась слабость. Со слов мамы другого ребенка, ее дочь тошнило 13 раз. В социальных сетях появилась информация, что всего пострадали 60 детей.

Издание RostovGazeta сообщило, что лагерный изолятор быстро переполнился из-за нехватки медработников. Привлекать врачей из учреждений не хотели, чтобы скрыть инцидент.

«Это же уму непостижимо — половина детей в лагере болеет и они никого не призывают на помощь. Видимо, не хотят чтобы сейчас их прикрыли или еще что», — прокомментировали родители журналистам.

Корреспондент издания связался с сотрудниками лагеря «Звездочка». Медсестра сообщила, что «дети ничем не болеют» и «санэпидемстанция была и всех осмотрели», а доктор не стал подходить к телефону.