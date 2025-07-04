В детском лагере в Джубге отравились школьники. Власти Краснодарского края считают, что масштаб преувеличен
В лагере «Звездочка» в Джубге отравились дети. По информации из открытых источников пострадали 60 ребят
Утром 3 июля издание RostovGazeta сообщило об отравление ростовских детей в лагере «Звездочка» в Джубге. Журналисты поговорили с одной из мам пострадавших детей.
По словам родительницы, 25 июня 120 детей отправились в лагерь на автобусе. По прибытию они поужинали, на следующий день позавтракали, и у детей началась «рвота без остановки и диарея», а позднее поднялась температура и появилась слабость. Со слов мамы другого ребенка, ее дочь тошнило 13 раз. В социальных сетях появилась информация, что всего пострадали 60 детей.
Издание RostovGazeta сообщило, что лагерный изолятор быстро переполнился из-за нехватки медработников. Привлекать врачей из учреждений не хотели, чтобы скрыть инцидент.
«Это же уму непостижимо — половина детей в лагере болеет и они никого не призывают на помощь. Видимо, не хотят чтобы сейчас их прикрыли или еще что», — прокомментировали родители журналистам.
Корреспондент издания связался с сотрудниками лагеря «Звездочка». Медсестра сообщила, что «дети ничем не болеют» и «санэпидемстанция была и всех осмотрели», а доктор не стал подходить к телефону.
Родители сообщили о клопах и тараканах в детском лагере под Туапсе:
Начальник лагеря Ольга Чудина заявила, что «никакой критической ситуации нет» и недомогание детей вызвано вирусной инфекцией, которая передается капельным путем.
Позднее 3 июля Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что в лагере проводится эпидемиологическое расследование: взяты пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывов с поверхностей в пищеблоке и столовой, а также материал сотрудников пищеблока и вожатых. По данным инспекции, пробы морской воды соответствуют нормам.
Вечером 3 июля оперативный штаб по Краснодарскому краю заявил, что «реальный масштаб происшествия в лагере «анонимные источники» превысили в 15 раз» и пострадали не 60 детей, а четыре. Также власти отметили, что в лагерь прибыл врач ЦРБ № 2 поселка Новомихайловского и состояние всех детей стабилизировали.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале.
«Состояние детей стабильное. Педиатры Туапсинской ЦРБ-2 провели осмотры всех заболевших детей. У четверых ребят был обнаружен норовирус», — подчеркнул он.
По словам Слюсаря, дети отравились по дороге в лагерь. В данный момент выясняют, по чьей вине.
Как писали Юга.ру, летом 2024 года российских школьников начали отправлять в десткий лагерь на восточном побережье Северной Кореи «Сондовон», так называемый аналог «Артека».