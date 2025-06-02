Родители сообщили о клопах и тараканах в детском лагере под Туапсе. Прокуратура выявила нарушения, но насекомых не нашла

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Прокуратура проверила детский лагерь под Туапсе после сообщений о клопах

Предыстория. 30 мая телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографии, сделанные в детском лагере «Золотой колос» в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Жительница Реутова сообщила, что ее ребенок получил путевку в этот оздоровительный комплекс.

Женщина пожаловалась на плохие условия содержания отдыхающих: по постельному белью ползают клопы и тараканы, в комнатах стоит запах плесени, а питание оставляет желать лучшего.

31 мая прокуратура Краснодарского края заявила, что местное ведомство проверило детский лагерь «Золотой колос». В столовой специалисты выявили нарушения санитарных требований.

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«При этом угроза жизни и здоровью детей отсутствует, насекомые в спальных корпусах и столовой не обнаружены. В ходе проверки руководством детского лагеря приняты меры к осуществлению санитарной уборки», — заявили в прокуратуре.

В Роспотребнадзоре пояснили, что специалисты выявили нарушения в части своевременного проведения уборки и маркировки разделочного инвентаря в столовой.

После инспекции всех детей перевезли в другой лагерь. Руководство оздоровительного учреждения получило предписание об устранении нарушений.

Как писали Юга.ру, отдыхающие в Анапе дети будут купаться на пляжах Новороссийска и Темрюкского района.

Дети отдых Прокуратура Роспотребнадзор Туапсинский район

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