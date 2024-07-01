Аналог «Артека». Детей из России начнут отправлять в лагеря Северной Кореи

Первая группа российских детей в конце июля отправится в лагерь Северной Кореи. Организаторы ожидают много заявок

29 июня председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров сообщил РИА Новости, что в конце июля первая группа российских школьников отправится в детский лагерь на восточном побережье Северной Кореи. Дети будут находиться в «Сондовоне», так называемом аналоге «Артека».

Смена продлится с 24 июля по 2 августа. Школьники отправятся в КНДР в сопровождении вожатых. Организаторы начинают формировать делегацию. Гуров отметил, что ожидается большое количество заявок. Он добавил, что договоренность о визитах в 2024 году есть также с Вьетнамом и Китаем.

Кроме того, в планах пригласить детей из КНДР в российские детские лагеря — «Артек» в Крыму и «Орлёнок» в Туапсинском районе.

«Сондовон» — международный пионерский лагерь на побережье Восточного моря. Площадь комплекса составляет больше 10 гектаров, территория окружена сосновым лесом, есть собственный пляж.

Как писали Юга.ру, аэропорт Минеральных Вод запустит прямые рейсы на Шри-Ланку в конце 2024 года.