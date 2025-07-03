В Краснодаре начали реставрировать особняк генерала Вишневецкого

Краснодарский край

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  • Фасад «дома генерала Вишневецкого» в Краснодаре © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Фасад «дома генерала Вишневецкого» в Краснодаре © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Стартовали работы по реставрации фасада псевдоисторического здания на углу Красноармейской и Комсомольской улиц в Краснодаре

3 июля в Краснодаре начали реставрацию фасадов так называемого «дома генерала Вишневецкого» — особняка на углу улиц Красноармейской и Комсомольской, известного своим выразительным декором.

  • «Дом генерала Вишневецкого» в Краснодаре © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    «Дом генерала Вишневецкого» в Краснодаре © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

На фасадах дома планируют восстановить штукатурный слой и обновить окраску. Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов пообещал, что работы завершат «до конца текущего года».

Стоит отметить, что оригинальный дом генерала Вишневецкого был снесен в 1980-х. А нынешнее здание построено в 1990-х по сохранившемуся проекту Ивана Мальгерба «в прежних формах, включая фасады и интерьеры, в квартале от прежнего местонахождения», — об этом прямо говорит пресс-релиз краевой администрации.

Как бы то ни было, нынешнее здание все равно имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. На данный момент в нем располагается Совет по правам человека при губернаторе Краснодарского края.

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