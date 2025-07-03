В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак. Где они находятся?

Краснодарский край

Распечатать

  • Схема участков для голубятен и дрессировки собак © Скриншот из постановления мэрии Краснодара
    Схема участков для голубятен и дрессировки собак © Скриншот из постановления мэрии Краснодара

Краснодарская мэрия утвердила два участка для размещения голубятен и площадок для дрессировки собак

2 июля на сайте краснодарской администрации опубликовали утвержденные схемы размещения голубятен и площадок для дрессировки и выгула собак. В документе указаны два земельных участка.

Первый участок расположен в поселке Березовом вдоль Ейского шоссе. Его площадь — 11 064 кв. м. На территории планируется размещение двух объектов.

Где в Краснодаре появятся новые ливневки в 2025 году?:

Второй участок находится по улице Селезнева, недалеко от троллейбусного депо №2. Он в разы меньше первого — 1300 кв. м. На территории планируется размещение одного объекта. 

Постановление подписано главой города Евгением Наумовым.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре хотят благоустроить сквер на Российской, зону отдыха по улице Комарова и пешеходную зону на улице Стасова.

Благоустройство Город Евгений Наумов Животные Краснодар

Новости

Ссыльный Пушкин, недетский Маршак и скандальный Лимонов. В Краснодаре пройдет экскурсия о литературной истории города
В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак. Где они находятся?
Глумление над историей или духовное возрождение? КПРФ протестует против фильма о мавзолее Ленина «Мумия»
В Краснодарском крае 4946 самостроев. 207 из них — многоквартирные дома
Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию
Азовское море в Ейском районе ежегодно «забирает» 2-4 метра берега. С чем это связано?

Лента новостей

Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле
Вчера, 12:32
Яблоки подорожали, а картофель и яйца стали дешевле
Как изменились цены на продукты в Краснодаре к 1 июля
Обогнали Москву и Санкт-Петербург
Вчера, 14:21
Обогнали Москву и Санкт-Петербург
Краснодар возглавил рейтинг по количеству dog-friendly кафе и ресторанов
Июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет
Сегодня, 10:32
Июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет

Реклама на сайте