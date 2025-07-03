В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак. Где они находятся?
Краснодарская мэрия утвердила два участка для размещения голубятен и площадок для дрессировки собак
2 июля на сайте краснодарской администрации опубликовали утвержденные схемы размещения голубятен и площадок для дрессировки и выгула собак. В документе указаны два земельных участка.
Первый участок расположен в поселке Березовом вдоль Ейского шоссе. Его площадь — 11 064 кв. м. На территории планируется размещение двух объектов.
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Второй участок находится по улице Селезнева, недалеко от троллейбусного депо №2. Он в разы меньше первого — 1300 кв. м. На территории планируется размещение одного объекта.
Постановление подписано главой города Евгением Наумовым.
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