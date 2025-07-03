В Краснодаре утвердили площадки для голубятен и дрессировки собак. Где они находятся?

Краснодарская мэрия утвердила два участка для размещения голубятен и площадок для дрессировки собак

2 июля на сайте краснодарской администрации опубликовали утвержденные схемы размещения голубятен и площадок для дрессировки и выгула собак. В документе указаны два земельных участка.

Первый участок расположен в поселке Березовом вдоль Ейского шоссе. Его площадь — 11 064 кв. м. На территории планируется размещение двух объектов.