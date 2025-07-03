В Краснодарском крае 4946 самостроев. 207 из них — многоквартирные дома

На Кубани числится 4946 объектов самовольного строительства, включая 207 многоквартирных домов, 125 из которых заселены

3 июля информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края сообщило, что в регионе 4946 объектов самовольного строительства, 207 из них — многоквартирные дома. 140 многоквартирных самостроев расположены в Сочи, 31 — в Геленджике, 14 — в Краснодаре, 11 — в Анапе, 2 — в Темрюкском районе. В Туапсинском районе и Новороссийске находится по одному многоквартирному самострою.

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Из 207 домов заселены 125. В основном они вводились в эксплуатацию и были выявлены до 2015 года, в отношении большинства вступили в силу судебные акты о сносе. При этом с 2024 года снос заселенных самостроев в Краснодарском крае не проводится, а из реестра были исключены 29 домов, которые привели в соответствие установленным правилам. Проблема самовольного строительства в регионе существует уже много лет. В 2021 году регион вошел в тройку лидеров по числу самостроев. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что «около 30% жителей региона, которые приобрели квартиры по договору долевого строительства, живут в «самостроях». Тогда в Краснодарском крае числился 2231 самовольно построенный объект.