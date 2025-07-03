Средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей. В Краснодарском крае получают на четверть меньше, Ингушетия и Чечня — на последних местах

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Росстат опубликовал свежие данные о доходах в регионах. В лидерах — северные территории, в аутсайдерах — республики Северного Кавказа

Средняя номинальная начисленная зарплата в России в апреле 2025 года достигла 97,3 тыс. рублей. Такие данные опубликовал Росстат 2 июля. Этот показатель учитывает зарплату до вычета налогов (НДФЛ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний заработок в стране вырос на 16%.

Однако в регионах юга России доходы населения значительно отстают от общероссийского уровня. Так, в Краснодарском крае средняя зарплата составила 72,3 тыс. рублей, что на 25,7% ниже, чем в среднем по стране. В соседней Ростовской области работники получают в среднем 67,5 тыс. рублей, а в Адыгее — 60,4 тыс. рублей.

Статистику — искажают, запреты — не работают, влияние СВО на демографию — не очень велико, Кубань — русская Флорида:

Традиционно самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, а также северных и дальневосточных регионах:

  1. Чукотский автономный округ — 223,6 тыс. рублей.
  2. Ямало-Ненецкий автономный округ — 184,6 тыс. рублей.
  3. Москва — 180,2 тыс. рублей.
  4. Магаданская область — 167,7 тыс. рублей.
  5. Ненецкий автономный округ — 145,1 тыс. рублей.

Последние строчки зарплатного рейтинга занимают республики Северного Кавказа:

  1. Ингушетия — 41 тыс. рублей.
  2. Чечня — 43,7 тыс. рублей.
  3. Дагестан — 46,4 тыс. рублей.
  4. Кабардино-Балкария — 48,4 тыс. рублей.
  5. Северная Осетия — 51 тыс. рублей.

Росстат отмечает, что данные приведены без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Как писали Юга.ру, каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей.


* — Минюст РФ признал Алексея Ракшу иноагентом 30 мая 2025 года.

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