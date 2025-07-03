Росстат опубликовал свежие данные о доходах в регионах. В лидерах — северные территории, в аутсайдерах — республики Северного Кавказа

Средняя номинальная начисленная зарплата в России в апреле 2025 года достигла 97,3 тыс. рублей. Такие данные опубликовал Росстат 2 июля. Этот показатель учитывает зарплату до вычета налогов (НДФЛ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний заработок в стране вырос на 16%.

Однако в регионах юга России доходы населения значительно отстают от общероссийского уровня. Так, в Краснодарском крае средняя зарплата составила 72,3 тыс. рублей, что на 25,7% ниже, чем в среднем по стране. В соседней Ростовской области работники получают в среднем 67,5 тыс. рублей, а в Адыгее — 60,4 тыс. рублей.