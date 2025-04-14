Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге

14 апреля РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса. Средние расходы на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тыс. рублей (+17% к 2023 году). На покупку товаров уходило 31,7 тыс. рублей, на услуги — 9,8 тыс. рублей, на общепит — 2 тыс. рублей.

Самый большой рост потребительного спроса отмечался в Адыгее (+20,7% и 42,3 тыс. рублей). Следом идет Карачаево-Черкесия (+11,7% и 17,3 тыс. рублей). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Башкирия (+11,2% и 40,3 тыс. рублей) и Челябинская область (10,8% и 35,2 тыс. рублей). Замыкает первую пятерку Тульская область (+10,4% и 37,9 тыс. рублей).