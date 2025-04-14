Каждый житель Краснодарского края тратит в месяц почти 60 тыс. рублей. Больше только в Москве и Санкт-Петербурге
Эксперты составили рейтинг российских регионов по потребительскому спросу
14 апреля РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса. Средние расходы на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тыс. рублей (+17% к 2023 году). На покупку товаров уходило 31,7 тыс. рублей, на услуги — 9,8 тыс. рублей, на общепит — 2 тыс. рублей.
Самый большой рост потребительного спроса отмечался в Адыгее (+20,7% и 42,3 тыс. рублей). Следом идет Карачаево-Черкесия (+11,7% и 17,3 тыс. рублей). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Башкирия (+11,2% и 40,3 тыс. рублей) и Челябинская область (10,8% и 35,2 тыс. рублей). Замыкает первую пятерку Тульская область (+10,4% и 37,9 тыс. рублей).
По сравнению с 2023 годом среднемесячные траты жителей Краснодарского края выросли на 7% и составили 59,7 тыс. рублей. Больше кубанцев в 2024-м тратили москвичи (77,5 тыс. рублей) и петербуржцы (60,7 тыс. рублей).
Негативная динамика наблюдалась только в Севастополе. Снижение здесь произошло в секторе общественного питания, его оборот снизился больше чем в два раза. Также в минус ушла и розничная торговля. Среднемесячные траты жителей Севастополя уменьшились на 5,27% и составили 25,3 тыс.
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