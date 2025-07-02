Власти Краснодарского края начали информировать туристов о санитарном состоянии курортов

На туристическом портале Кубани начали публиковать данные о состоянии пляжей, моря, воздуха и питьевой воды

2 июля администрация Краснодарского края сообщила, что власти региона начали публиковать отчеты о санитарном состоянии курортных зон. Информация отражает качество морской воды, воздуха, пляжной инфраструктуры и питьевой воды. Данные предоставляет краевой Роспотребнадзор. Актуальную информацию публикуют на туристическом портале Краснодарского края и в телеграм-канале министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

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«На данный момент все показатели соответствуют норме. Исключение — пляжи и море у берегов Анапы и Темрюкского района. Поэтому там продолжает действовать запрет на купание и нахождение на пляжах. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, средства размещения принимают гостей», — прокомментировал врио министра курортов Михаил Зарицкий.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Курорты Краснодарского края»

Напомним, в середине апреля Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района (всего 150 территорий) опасными для отдыха. За нарушение запрета на нахождение в опасных прибрежных зонах предусмотрена административная ответственность, включая штрафы.