В Геленджике и Ейске заработала туристическая полиция. Для чего она нужна?

Туристическая полиция в Геленджике © Скриншот видео с сайта ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Туристическая полиция в Геленджике © Скриншот видео с сайта ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В двух городах Краснодарского края началось патрулирование турполиции

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что с 1 июля 2025 года в Геленджике и Ейске заработала туристическая полиция. Ее основная задача — «охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с участием иностранных гостей». В состав турполиции вошли сотрудники, владеющие иностранными языками. Они смогут выступить в роли гидов и переводчиков.

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Впервые в Краснодарском крае туристическая полиция появилась еще в 2018 году в Сочи перед чемпионатом мира по футболу FIFA. Тогда курорт был одним из 11 городов, в которых прошли матчи мундиаля. В Анапе турполиция заработала в мае 2024 года. В нее вошли 25 полицейских. Также с 21 июня 2025 года пилотный проект турполиции есть и в абхазском Сухуме. Службу несут 25 человек, среди которых курсанты, выпускники школы милиции и действующие сотрудники МВД. После успешного тестового режима подразделения планируют создать по всей республике.