В России в июне было 655 отключений мобильного интернета. В мае — всего 69

30 июня проект «На связи» сообщил, что за июнь в России произошло 655 отключений мобильного интернета различной мощности. В мае, для сравнения, их было всего 69.

При этом за весь 2024 год Access Now (организация, которая отстаивает цифровые права людей) зафиксировала 296 интернет-шатдаунов по всему миру.

«Интернет-шатдаун не только лишает людей доступа к развлечениям, но и бьет по всем жизненным процессам. Не работают кассы, такси не вызвать, документооборот страдает, логистика встает, датчики на трубах бесполезны. И все это очень сильно рушит экономику», — рассказали в «На связи».