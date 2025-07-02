В России в июне было 655 отключений мобильного интернета. В мае — всего 69

Вся Россия

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  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
    © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com

В России зафиксировали резкий рост отключений мобильного интернета

30 июня проект «На связи» сообщил, что за июнь в России произошло 655 отключений мобильного интернета различной мощности. В мае, для сравнения, их было всего 69.

При этом за весь 2024 год Access Now (организация, которая отстаивает цифровые права людей) зафиксировала 296 интернет-шатдаунов по всему миру.

«Интернет-шатдаун не только лишает людей доступа к развлечениям, но и бьет по всем жизненным процессам. Не работают кассы, такси не вызвать, документооборот страдает, логистика встает, датчики на трубах бесполезны. И все это очень сильно рушит экономику», — рассказали в «На связи».

Опоздала на собственную свадьбу, шел ночью через весь город, не смог расплатиться в ресторане:

«На связи» — некоммерческая организация, созданная IT-специалистами и отслеживающая различные события в российском интернете.

Напомним, в июне в Краснодаре три дня подряд отключали мобильный интернет. Власти объяснили ограничения атаками беспилотников.

На сайте ozi-ru.net есть калькулятор потерь от интернет-шатдаунов. В Краснодарском крае ущерб составил 1,8 млрд рублей.

  • © Скриншот с сайта ozi-ru.net
    © Скриншот с сайта ozi-ru.net

Как писали Юга.ру, краевой оперштаб объяснил, почему в регионе стал пропадать мобильный интернет.

Интернет Краснодар Мобильная связь Технологии

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