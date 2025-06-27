Опоздала на собственную свадьбу, шел ночью через весь город, не смог расплатиться в ресторане. Краснодарцы рассказали о проблемах из-за отключений мобильного интернета

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре третий день подряд отключают интернет. Власти объяснили ограничения атаками беспилотников

27 июня жители Краснодара столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильного интернета. С начала месяца в столице края связь пропадает уже не в первый раз.

Редакция Юга.ру собрала несколько историй краснодарцев, столкнувшихся с проблемой из-за отсутствия интернета.

Девушка рассказала, что не смогла вызвать такси и опоздала на собственную свадьбу. Молодой человек после вечеринки на Фестивальном микрорайоне не смог воспользоваться приложением такси. В итоге ему пришлось идти пешком в нетрезвом виде через весь город — на Гидрострой.

От парка Галицкого до центра почти 1500 рублей:

Курьер сервиса доставки еды после выполнения заказа попросил подключиться к Wi-Fi клиента, чтобы получить следующий заказ, так как без связи приложение не работало. Еще один житель Краснодара не смог расплатиться в ресторане: без интернета через терминал не проходила оплата картой, а наличных у него не оказалось.

Все опрошенные не уточнили подробности. Мы решили не упоминать имена собеседников, так как двое из них согласились поделиться историей только анонимно, потому что они «не хотят иметь проблем из-за критики СВО».

Как писали Юга.ру, краевой оперштаб объяснил, почему в регионе стал пропадать мобильный интернет.

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Опоздала на собственную свадьбу, шел ночью через весь город, не смог расплатиться в ресторане. Краснодарцы рассказали о проблемах из-за отключений мобильного интернета
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