27 июня жители Краснодара столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильного интернета. С начала месяца в столице края связь пропадает уже не в первый раз.

Редакция Юга.ру собрала несколько историй краснодарцев, столкнувшихся с проблемой из-за отсутствия интернета.

Девушка рассказала, что не смогла вызвать такси и опоздала на собственную свадьбу. Молодой человек после вечеринки на Фестивальном микрорайоне не смог воспользоваться приложением такси. В итоге ему пришлось идти пешком в нетрезвом виде через весь город — на Гидрострой.