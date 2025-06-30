Сервис аренды автомобилей от Авито Авто запустил онлайн-бронирование

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пользователи Авито Авто теперь могут забронировать автомобиль для аренды онлайн

Как сообщила пресс-служба сервиса, процесс аренды авто на Авито полностью цифровизировали — от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты. 99% автопарков, которые предлагают услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, прошли обязательную верификацию на платформе.

Автомобили, доступные для онлайн-бронирования, на платформе отметили соответствующим бейджем. Чтобы забронировать подходящую машину, пользователю нужно: выбрать модель в разделе «Аренда Авто», указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно оплатить при получении автомобиля.

Дзен на Тургеневском мосту:

Раньше одно объявление часто содержало много информации: несколько доступных для аренды моделей, различные условия аренды, непрозрачное ценообразование. Из-за этого пользователи тратили больше времени на выбор подходящего автомобиля, а арендодатели — на размещение предложений.

Теперь в карточке объявления есть информация только по выбранному автомобилю. Так пользователи смогут узнавать детали аренды без звонков арендодателю или поиска в описании. Для прокатных компаний такое обновление помогает тратить меньше ресурсов на общение с клиентами и упрощает процесс сделки.

Автопарки, которые предоставляют возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку на платформе. Процедура связывает аккаунты с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает создание поддельных профилей.

Онлайн-бронирование автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.

Миллионы под асфальт:

«Направление аренды на платформе Авито Авто демонстрирует позитивную динамику: за последний год предложение в сегменте увеличилось на 21%. Растущая популярность внутреннего туризма и любовь россиян к автопутешествиям (согласно нашему опросу, почти половина респондентов предпочитают именно этот вариант) дополнительно стимулируют развитие отрасли по аренде автомобилей. Запуск онлайн-бронирования на Авито большой шаг в создании сервиса, который позволит сделать процесс аренды авто максимально простым и безопасным для всех сторон. Теперь не нужно обзванивать десятки объявлений и уточнять детали достаточно выбрать понравившийся автомобиль и забронировать его прямо на платформе», рассказал руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто Илья Зарембо.

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Авито Автомобили Интернет сфера услуг

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