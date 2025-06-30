В магазинах Fix Price в Краснодарском крае нашли антисанитарию. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В трех районах Краснодарского края выявили нарушения санитарного законодательства

28 июня Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства в магазинах сети Fix Price. Проверку не прошли супермаркеты Армавира, Новокубанского и Успенского районов.

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Среди недостатков — отсутствие горячей воды, плохое санитарно-техническое состояние помещений, отсутствий условий для обработки корзин и использование просроченных дезинфицирующих средств. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, ведомство передало материалы в суд.

Армавирский городской суд уже закрыл магазин Fix Price на 14 суток. Дела по остальным торговым точкам рассмотрят в ближайшее время.

Как писали Юга.ру, Россельхознадзор нашел больше 7,5 тонн просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее.

Армавир Малый и средний бизнес Новокубанский район Продукты питания Роспотребнадзор Торговля Успенский район

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