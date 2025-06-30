В магазинах Fix Price в Краснодарском крае нашли антисанитарию. Где именно?

В трех районах Краснодарского края выявили нарушения санитарного законодательства

28 июня Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства в магазинах сети Fix Price. Проверку не прошли супермаркеты Армавира, Новокубанского и Успенского районов.

Среди недостатков — отсутствие горячей воды, плохое санитарно-техническое состояние помещений, отсутствий условий для обработки корзин и использование просроченных дезинфицирующих средств. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, ведомство передало материалы в суд. Армавирский городской суд уже закрыл магазин Fix Price на 14 суток. Дела по остальным торговым точкам рассмотрят в ближайшее время.