Мясо, рыба, молочка и яйца. В магазинах «Светофор» в Краснодарском крае и Адыгее изъяли и уничтожили больше 4 тонн продуктов

16 мая Россельхознадзор сообщил , что в магазинах торговой сети «Светофор» в Краснодарском крае и Адыгеи выявили многочисленные нарушения ветеринарных норм. Проверки прошли с 21 апреля по 12 мая.

Предыстория. В конце января московские суды начали закрывать магазины «Светофор» по искам Роспотребнадзора. В торговых точках нашли просроченные продукты, насекомых и следы крыс.

Сотрудники ведомства изъяли и уничтожили больше 4 тонн еды животного происхождения — мясо, молочную и рыбную продукцию, свыше 4,4 тыс. куриных яиц. В продаже находились товары с истекшим сроком годности, без маркировки, с нарушенной упаковкой, без ветеринарных документов или с нарушениями при их оформлении.

Специалисты зафиксировали нарушения в 65 магазинах. Россельхознадзор передал материалы проверок в суд с просьбой временно закрыть эти торговые площадки.

В феврале в Ростовской области сняли с продажи больше 1,5 тонн продуктов и непродовольственных товаров в магазинах сети «Светофор».