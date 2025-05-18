Россельхознадзор нашел более 7,5 тонны просрочки в магазинах «Маяк» на Кубани и в Адыгее
В Краснодарском крае и Адыгее в магазинах «Маяк» выявили более 7,5 тонны небезопасной продукции
16 мая пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что ведомство выявило и изъяло более 7,5 тонны небезопасной продукции в 46 магазинах торговой сети «Маяк» на Кубани и в Адыгее.
Там продавали мясо, молочку и рыбу с истекшим сроком годности, а также товары с поврежденной упаковкой, без маркировки и ветеринарных документов или с нарушениями при их оформлении.
Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута:
При проверках специалисты отобрали 29 проб продукции. По их результатам 11 мясных и молочных образцов признали фальсифицированными. Среди нарушений — подмена животных жиров на растительные и несоответствие заявленному жирно-кислотному составу.
По данным Россельхознадзора, в отношении хозсубъектов составили 16 протоколов об административных правонарушениях.
Как писали Юга.ру, в конце января московские суды начали закрывать магазины «Светофор» по искам Роспотребнадзора. В торговых точках нашли просроченные продукты, насекомых и следы крыс. В феврале в Ростовской области в магазинах сети сняли с продажи больше 1,5 тонн продуктов и непродовольственных товаров.
В мае Россельхознадзор выявил в магазинах «Светофор» в Краснодарском крае и Адыгее многочисленные нарушения, а также изъял больше 4 тонн продуктов.