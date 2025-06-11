Лишь 25% краснодарских маршруток оснащены кондиционерами. Куда жаловаться, если они не работают?

Краснодарцы массово жалуются в соцсетях на отсутствия кондиционеров в общественном транспорте

11 июня «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил, что в Краснодаре только 25,5% маршруток имеют кондиционеры. Всего же в кубанской столице системой охлаждения воздуха оборудовано 40,5% общественного транспорта.

По данным мэрии города, у МУП «КТТУ» кондиционерами оснащено порядка 67,7% транспорта. В частности, 57,6% трамваев, 47,3% троллейбусов и 100% электробусов и автобусов. Однако в начале июня КТТУ озвучило другие данные — 54%.