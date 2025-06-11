Лишь 25% краснодарских маршруток оснащены кондиционерами. Куда жаловаться, если они не работают?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Краснодарцы массово жалуются в соцсетях на отсутствия кондиционеров в общественном транспорте

11 июня «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» сообщил, что в Краснодаре только 25,5% маршруток имеют кондиционеры. Всего же в кубанской столице системой охлаждения воздуха оборудовано 40,5% общественного транспорта. 

По данным мэрии города, у МУП «КТТУ» кондиционерами оснащено порядка 67,7% транспорта. В частности, 57,6% трамваев, 47,3% троллейбусов и 100% электробусов и автобусов. Однако в начале июня КТТУ озвучило другие данные — 54%.

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В социальных сетях краснодарцы массово жалуются на неработающие кондиционеры. Приводим некоторые комментарии:

  • «Водитель ждет, что от теплового удара люди начнут в обмороки падать?»
  • «Неожиданно на юге стало жарко, и как всегда никто не ожидал, что транспорт не оборудован».
  • «Пешком ходите — и не жарко, и полезно».
  • «Бесплатная сауна. Скажите спасибо, что доплату не берут».
  • «Заставить мэра ездить в общественном транспорте, пока не купит кондиционеры».
  • «Ждите следующего повышения оплаты за проезд, чтобы послушать сказку о комфортном будущем городского транспорта».
  • «Я решил эту проблему для себя. Не езжу в транспорте с открытыми окнами. Подождите 5-10 минут — подъедет с кондиционером».
  • «Надо, чтобы кто-то умер и не один, чтобы зашевелились».

В муниципальном центре управления Краснодара сообщили Юга.ру, что если в маршрутке не работает кондиционер, можно обращаться по телефону горячей линии МКУ «ЦМДДТ» +7 (861) 218-99-18 или писать на номер +7 (903) 412-01-01. При обращении нужно указать бортовой номер транспорта.

Напомним, с 9 июня в Краснодарском крае жара доходит до 36 °C. 

Как писали Юга.ру, КТТУ потратит 9 млн рублей на техобслуживание и ремонт кондиционеров в городских автобусах и троллейбусах.

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