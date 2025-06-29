Шестеро кубанских выпускников стали «мультибалльниками»

Краснодарский край

Распечатать

  • ЕГЭ © Фото с сайта pg13.ru
    ЕГЭ © Фото с сайта pg13.ru

В Краснодарском крае шесть человек получили по 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам

Губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале рассказал, сколько выпускников в Краснодарском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов. По данным чиновника, наивысшую возможную оценку по тому или иному экзамену получил 241 абитуриент в регионе, при этом шестеро стали «мультибалльниками», выбив максимум сразу по двум экзаменам из четырех.

Как утверждает пресс-служба администрации Краснодарского края, «по решению губернатора стобалльники, которые поступают в вузы Краснодарского края, получают премию 100 тысяч рублей. Такими же суммами поощряют и подготовивших выпускников учителей».

Всего этим летом в Краснодарском крае ЕГЭ сдавали 24,5 тысячи одиннадцатиклассиков и 2,3 тысячи выпускников прошлых лет. У выпускников нынешнего года еще будет шанс пересдать какой-то из предметов в резервные дни — 3 и 4 июля.

Ранее на этой неделе стало известно, что стоиомсть обучения на платных отделениях некоторых кубанских вузов выросла на 75% и что в регионе учредили новую надбавку для воспитателей и учителей.

выпускники ЕГЭ Образование Школа

Новости

Шестеро кубанских выпускников стали «мультибалльниками»
В Краснодаре на полтора месяца перекроют два квартала улицы Ленина
Глава Дагестана высказался о драке футболистов «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Сарубобо и инухарико – что в начале июля научат делать в Японском саду
Эффект бабочки. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Девочка, покорившая время»
В Краснодарском крае четырнадцатилетней Рите Григоренко необходимы слуховые аппараты. Как ей помочь?

Лента новостей

«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
27 июня, 11:00
«Люди берут кредиты, чтобы похоронить близкого»
Как теневой рынок искажает данные о стоимости погребения в Краснодарском крае и Адыгее
В Краснодаре состоится премьера фильма «Мумия» о мавзолее Ленина
26 июня, 17:56
В Краснодаре состоится премьера фильма «Мумия» о мавзолее Ленина
Его снял телеканал «Спас», а на закрытый показ зовут только прихожан храмов и журналистов
Эколог предположил, что пляжи на юге Анапы могут открыть уже этим летом
27 июня, 13:47
Эколог предположил, что пляжи на юге Анапы могут открыть уже этим летом
Узнали, почему

Реклама на сайте