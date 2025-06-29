Шестеро кубанских выпускников стали «мультибалльниками»

В Краснодарском крае шесть человек получили по 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам

Губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале рассказал , сколько выпускников в Краснодарском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов. По данным чиновника, наивысшую возможную оценку по тому или иному экзамену получил 241 абитуриент в регионе, при этом шестеро стали «мультибалльниками», выбив максимум сразу по двум экзаменам из четырех.

Как утверждает пресс-служба администрации Краснодарского края, «по решению губернатора стобалльники, которые поступают в вузы Краснодарского края, получают премию 100 тысяч рублей. Такими же суммами поощряют и подготовивших выпускников учителей».

Всего этим летом в Краснодарском крае ЕГЭ сдавали 24,5 тысячи одиннадцатиклассиков и 2,3 тысячи выпускников прошлых лет. У выпускников нынешнего года еще будет шанс пересдать какой-то из предметов в резервные дни — 3 и 4 июля.