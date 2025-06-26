Вузы Краснодара подняли цены на обучение. Больше всего подорожала учеба в КубГМУ — до 465 тыс. рублей в год

Самые высокие цены на обучение зафиксировали в КубГМУ, где год курса на факультете стоматологии теперь обойдется в 465 тыс. рублей. Год назад он стоил 310 тыс. рублей.



В КубГАУ самыми затратными остались юридические специальности, где стоимость одного курса достигла 217,5 тыс. рублей, вне зависимости от специализации.



В КубГУ дороже всего в предстоящем учебном году обойдется обучение на факультете архитектуры и дизайна. Год теперь стоит 300 тыс. рублей. Однако в прошлом году ситуация была такой же, но цены на эти специальности были меньше — около 269 тыс. рублей. Также в вузе самым дорогим остается юрфак (210 тыс. рублей).



В КубГТУ средняя стоимость на любом из направлений составляет от 187 тыс. до 197 тыс. Такие деньги необходимо заплатить тем, кто хочет изучать инженерию, прикладную механику, теплоэнергетику и другие научные специальности. Но есть факультеты и дороже: автоматизация технологических процессов и производств (297 тыс. рублей), землеустройство и кадастры (около 225,5 тыс. рублей), нефтегазовое дело (221,6 тыс. рублей).