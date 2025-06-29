Глава Дагестана высказался о драке футболистов «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»

Сергея Меликова возмутили слова футбольного комментатора о том, что потасовки «характерны для матчей многих кавказских команд»

27 июня ФК «Краснодар» провел первый товарищеский матч после выхода команды из отпуска. На малой арене своего домашнего стадиона «быки» выиграли у махачкалинского «Динамо» со счетом 4:1 благодаря голам Данилы Козлова, Эльдара Гусейнова, Казбека Мукаилова и Дмитрия Кучугуры.

В конце первого тайма, еще при счете 0:1 в пользу «Динамо», на поле произошла потасовка, в которой приняли участие несколько футболистов из обеих команд. В итоге судья удалил двоих игроков «Краснодара» (Жоау Батчи и Кевина Ленини), а также троих динамовцев (Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова). Поскольку матч носил статус подготовительного к новому сезону, было решено доиграть его в полных составах — удаленных игроков заменили запасные.