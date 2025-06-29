Глава Дагестана высказался о драке футболистов «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»

Дагестан, Краснодарский край

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  • Сергей Меликов © Скриншот t.me/dagpravdaru
    Сергей Меликов © Скриншот t.me/dagpravdaru

Сергея Меликова возмутили слова футбольного комментатора о том, что потасовки «характерны для матчей многих кавказских команд»

27 июня ФК «Краснодар» провел первый товарищеский матч после выхода команды из отпуска. На малой арене своего домашнего стадиона «быки» выиграли у махачкалинского «Динамо» со счетом 4:1 благодаря голам Данилы Козлова, Эльдара Гусейнова, Казбека Мукаилова и Дмитрия Кучугуры.

В конце первого тайма, еще при счете 0:1 в пользу «Динамо», на поле произошла потасовка, в которой приняли участие несколько футболистов из обеих команд. В итоге судья удалил двоих игроков «Краснодара» (Жоау Батчи и Кевина Ленини), а также троих динамовцев (Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова). Поскольку матч носил статус подготовительного к новому сезону, было решено доиграть его в полных составах — удаленных игроков заменили запасные.

На следующий день ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал драку «неприятной неожиданностью» и призвал «принять меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке».

При этом я возмущён заявлением комментатора, что такое поведение «характерно для матчей многих кавказских команд». Недопустимое выражение для нашей многонациональной страны! — заявил Меликов.

Трансляция матча велась на официальной странице ФК «Краснодар» Вконтакте (потасовка начинается на отметке 54:15).

Ранее на этой неделе стало известно о том, что в Краснодаре возле ночного клуба несколько кавказцев избили участницу телешоу «Пацанки» и что в чеченских школах с 1 сентября начнут ставить оценки за поведение.

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