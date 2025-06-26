В школах начнут выставлять оценки за поведение. Систему протестируют в пяти регионах, среди которых есть Чечня

Чечня, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С 1 сентября в пяти регионах России школьникам начнут ставить оценки за поведение

Минпросвещения РФ сообщило, что с 1 сентября в школах пяти регионов начнут тестировать систему оценивания поведения учеников. Для пилота выбрали 84 образовательных учреждения в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, ЛНР, ДНР и Чечне.

Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения администрации школы и характеристики ученика, составленные другими педагогами.

В школьном курсе «История нашего края» сделают акцент на единстве народов России:

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с первого по восьмой классы в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы», — заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Принципы и критерии оценки поведения будут следующие:

  • дисциплинированность;
  • соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми;
  • социальная активность и правомерное поведение.

Каждая школа сможет выбрать для теста одну из трех моделей оценки:

  • двухуровневая система: зачет/незачет;
  • трехуровневая система: образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное;
  • пятибалльная система: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно.

Как писали Юга.ру, предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать в школах с 2026 года.

Министерство образования и науки России Образование Чечня Школа Школьники

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