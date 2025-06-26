В школах начнут выставлять оценки за поведение. Систему протестируют в пяти регионах, среди которых есть Чечня

С 1 сентября в пяти регионах России школьникам начнут ставить оценки за поведение

Минпросвещения РФ сообщило, что с 1 сентября в школах пяти регионов начнут тестировать систему оценивания поведения учеников. Для пилота выбрали 84 образовательных учреждения в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, ЛНР, ДНР и Чечне.

Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения администрации школы и характеристики ученика, составленные другими педагогами.