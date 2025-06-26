В школах начнут выставлять оценки за поведение. Систему протестируют в пяти регионах, среди которых есть Чечня
С 1 сентября в пяти регионах России школьникам начнут ставить оценки за поведение
Минпросвещения РФ сообщило, что с 1 сентября в школах пяти регионов начнут тестировать систему оценивания поведения учеников. Для пилота выбрали 84 образовательных учреждения в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, ЛНР, ДНР и Чечне.
Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения администрации школы и характеристики ученика, составленные другими педагогами.
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«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с первого по восьмой классы в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы», — заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
Принципы и критерии оценки поведения будут следующие:
- дисциплинированность;
- соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми;
- социальная активность и правомерное поведение.
Каждая школа сможет выбрать для теста одну из трех моделей оценки:
- двухуровневая система: зачет/незачет;
- трехуровневая система: образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное;
- пятибалльная система: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно.
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