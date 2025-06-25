Полиция Краснодара проверяет нападение на участницу шоу «Пацанки» Владу Алчу. Ее избили на Красноармейской за внешний вид и образ жизни
В Краснодаре блогерке Владе Алчу разбили телефон, сломали нос и ногти, вырвали пирсинг на губе. Девушка утверждает, что это сделали кавказцы при невмешательстве охранников клубов на Красноармейской
24 июня телеграм-канал Mash сообщил, что в Краснодаре избили участницу телешоу «Пацанки» Владу Алчу. Это произошло у ночного клуба «Шахта» на улице Красноармейской в ночь на 21 июня.
По словам 25-летней девушки, компания лиц кавказской национальности сообщила ей, что она позорит семью и весь народ. Алчу нагрубила обидчикам, в ответ на это мужчины избили Владу и ее друзей. Девушке сломали нос и несколько наращенных ногтей на руках, вырвали из губы пирсинг, разбили телефон и наставили синяков.
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Влада Алчу добавила, что охранники ближайших заведений не пытались вмешаться в драку. Девушка обратилась в полицию. Только после этого она смогла получить видеозаписи с камер наружного наблюдения.
Полицейские на основании ее заявления проводят проверку. Правоохранители устанавливают личности нападавших и оценивают вред, причиненный здоровью девушки, сообщила пресс-служба МВД по Краснодару вечером 24 июня.
По словам девушки, она ушла из дома в 18-летнем возрасте. После этого начала активно вести социальные сети, сделала татуировки и подсела на запрещенные вещества. Чтобы исправиться, Алчу стала участницей девятого сезона шоу «Пацанки».
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