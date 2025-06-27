На Кубани горит еще одна свалка. Под Армавиром с ночи тушат пожар на мусорном полигоне

Власти сообщили, что тушение пожара на мусорном полигоне под Армавиром может занять несколько дней

В тушении задействованы два пожарных расчета, две поливомоечные машины, два бульдозера и четыре самосвала. Участок возгорания проливают водой и пересыпают грунтом.

Утром 27 июня в телеграм-канале «ЧП Армавир» появилось сообщение, что в поселке Глубоком Новокубанского района загорелась свалка. В местной администрации заявили, что возгорание произошло в 03:40 на площади 800 кв. метров.

Власти уверяют, что угрозы распространения огня нет. По их оценкам, полная ликвидация возгорания может занять несколько дней. Причина в специфике объекта и необходимости тщательной обработки территории.

«По заверениям руководителя регоператора — в тушении динамика положительная. Однако местные жители утверждают, что единственная пожарная машина зашла на территорию совсем недавно. Какие еще способы борьбы с пожаром на свалке используют эксплуатанты полигона, пока не известно. Полагаю, что все приложат усилия для уменьшения страданий жителей ближайших населенных пунктов», — написал в своем телеграм-канале эколог Евгений Витишко.

Напомним, в начале июня в Темрюке несколько дней горел мусорный полигон. Огонь охватил 800 кв. метров территории.

В апреле в Новороссийске больше месяца не могли потушить городскую свалку на горе Щелба. Позже местные жители нашли на полигоне песок с мазутом.