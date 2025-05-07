Горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы
Жители Новороссийска нашли на мусорном полигоне песок с мазутом. Как на это отреагировали власти?
4 мая телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» опубликовал видео с песком, который местная жительница обнаружила на горе Щелба возле мусорного полигона. По ее словам, в нем присутствовали частицы мазута.
5 мая МЦУ Новороссийска пояснил, что песком засыпали очаги тления на мусорном полигоне. При этом в центре управления не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что песок был привезен с пляжей Анапы и содержит мазут.
Кроме того, оставшийся песок планируют использовать для ремонта дорог на полигоне.
В администрации также добавили, что компания-оператор полигона «Терра-Н» имеет разрешение на использование песка, в том числе и протоколы лабораторных испытаний. Журналисты «Ъ-Новороссийск» пытались получить копии документов, однако компания отказалась их предоставить, так как директор сейчас в отпуске.
Напомним, мусорный полигон в Новороссийске в очередной раз загорелся 13 марта 2025 года. Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха. 26 марта во время тушения пожара там сошел «мусорный оползень». Затем фильтрат потек в реку Озерейка, а в начале апреля экологи заявили, что фильтрат мог оказаться в Черном море. Пожар на мусорном полигоне потушили 18 апреля, однако он продолжал тлеть еще несколько дней.
Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что свалка будет периодически загораться по мере скопления метана. Росприроднадзор сообщал, что мощности полигона исчерпались еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о рекультивации свалки. Однако 3 апреля 2025 года стало известно, что мусорный полигон будут расширять. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре мусорный полигон расширят участком сельхозземель.
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