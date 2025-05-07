Горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы

Жители Новороссийска нашли на мусорном полигоне песок с мазутом. Как на это отреагировали власти?

4 мая телеграм-канал «Раньше всех Новороссийск» опубликовал видео с песком, который местная жительница обнаружила на горе Щелба возле мусорного полигона. По ее словам, в нем присутствовали частицы мазута.

5 мая МЦУ Новороссийска пояснил, что песком засыпали очаги тления на мусорном полигоне. При этом в центре управления не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что песок был привезен с пляжей Анапы и содержит мазут.