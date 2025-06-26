Сила слова. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Антона Чехова
Филолог расскажет о невероятном мастерстве и бытовой магии знаменитого писателя (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 июля лекцию «Антон Чехов: сила слова». Филолог Анастасия Чернова расскажет о невероятном мастерстве и бытовой магии знаменитого писателя.
Программа:
- Как Антон Чехов научился находить особое слово, чтобы передать тонкое дыхание человеческих душ?
- Что нужно для того, чтоб проникать в мир маленьких человеческих трагедий и радостей, скрытых за обыденностью?
- Какие события взрастили гения драматургии?
- Почему «Вишневый сад» — это не просто текст, а настоящая летопись эпохи?
Антон Чехов — основоположник комедии нового типа и один из самых популярных и плодовитых драматургов в мире. За 25 лет творчества он создал больше 500 различных произведений, которые вошли в фонд русской и мировой классики. Среди самых известных — «Три сестры», «Человек в футляре», «Драма на охоте», «Чайка», «Дядя Ваня».
Лекция пройдет 5 июля в 18:00 по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
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