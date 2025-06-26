Сила слова. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Антона Чехова

Краснодарский край

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  • Антон Чехов и Максим Горький © Изображение является общественным достоянием
    Антон Чехов и Максим Горький © Изображение является общественным достоянием

Филолог расскажет о невероятном мастерстве и бытовой магии знаменитого писателя (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 июля лекцию «Антон Чехов: сила слова». Филолог Анастасия Чернова расскажет о невероятном мастерстве и бытовой магии знаменитого писателя.

Программа:

  • Как Антон Чехов научился находить особое слово, чтобы передать тонкое дыхание человеческих душ?
  • Что нужно для того, чтоб проникать в мир маленьких человеческих трагедий и радостей, скрытых за обыденностью?
  • Какие события взрастили гения драматургии?
  • Почему «Вишневый сад» — это не просто текст, а настоящая летопись эпохи?

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Антон Чехов — основоположник комедии нового типа и один из самых популярных и плодовитых драматургов в мире. За 25 лет творчества он создал больше 500 различных произведений, которые вошли в фонд русской и мировой классики. Среди самых известных — «Три сестры», «Человек в футляре», «Драма на охоте», «Чайка», «Дядя Ваня». 

Лекция пройдет 5 июля в 18:00 по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца июня пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно.

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