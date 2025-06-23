В Краснодаре пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно
В Краснодарском выставочном зале состоится выставка «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара», а также две лекции от автора проекта (0+)
Краснодарский выставочный зал анонсировал на 24 июня открытие выставки «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара». Впервые выставка состоялась в 2022 году.
Выставка посвящена исследованию монументальных мозаик Краснодара, созданных в период с 1960-х по 2000-е годы. Авторы проекта Дарья Ивакина, Алексей Угольников и Антон Капшук выявили более 50 краснодарских панно, многие из которых располагаются на закрытых городских территориях.
Общепиты — музеи архитектуры:
На экспозиции представят фотографии мозаик с анализом панно, выявленными авторством и датой создания. Также будет представлена карта расположения мозаик, по которой желающие смогут узнать, где посмотреть ту или иную картину.
Выставка пройдет с 24 июня по 1 июля по улице Октябрьской, 51. Стоимость билета — 50 рублей.
Во время выставки состоятся две лекции одного из авторов проекта — искусствоведа Алексея Угольникова:
- 26 июня в 18:30 «Северная симфония. Мозаика Санкт-Петербурга»;
- 27 июня в 18:00 «Казаки и модернизм. История краснодарской мозаики».
Посетить лекции можно по билетам на выставку. Подробности уточняйте у организаторов.
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