В Краснодаре пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно

В Краснодарском выставочном зале состоится выставка «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара», а также две лекции от автора проекта (0+)

Выставка посвящена исследованию монументальных мозаик Краснодара, созданных в период с 1960-х по 2000-е годы. Авторы проекта Дарья Ивакина, Алексей Угольников и Антон Капшук выявили более 50 краснодарских панно, многие из которых располагаются на закрытых городских территориях.

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 24 июня открытие выставки «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара». Впервые выставка состоялась в 2022 году.

На экспозиции представят фотографии мозаик с анализом панно, выявленными авторством и датой создания. Также будет представлена карта расположения мозаик, по которой желающие смогут узнать, где посмотреть ту или иную картину.

Выставка пройдет с 24 июня по 1 июля по улице Октябрьской, 51. Стоимость билета — 50 рублей.

Во время выставки состоятся две лекции одного из авторов проекта — искусствоведа Алексея Угольникова:

26 июня в 18:30 «Северная симфония. Мозаика Санкт-Петербурга»;

27 июня в 18:00 «Казаки и модернизм. История краснодарской мозаики».

Посетить лекции можно по билетам на выставку. Подробности уточняйте у организаторов.