Путь письма. В Краснодаре на выходных пройдут мастер-классы по японской каллиграфии

Парк «Краснодар» анонсировал серию мастер-классов, которые пройдут в Японском саду на выходных. Их проведет Юрий Володин — руководитель проекта «Комната каллиграфии», инструктор боевых искусств, руководитель группы дзадзэн-медитации, поэт и победитель литературных конкурсов.

Японская каллиграфия («путь письма») возникла на основе китайской в VII веке. Постепенно появилось несколько стилей, которые отличаются простотой и эмоциональностью. В эпоху Эдо (1600-1868 годы) создали декоративные стили кабуки-модзи и дзе-рури-модзи. Их использовали для создания афиш и программ театров.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.