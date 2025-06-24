Путь письма. В Краснодаре на выходных пройдут мастер-классы по японской каллиграфии

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк «Краснодар» опубликовал расписание мастер-классов на 27-29 июня

Парк «Краснодар» анонсировал серию мастер-классов, которые пройдут в Японском саду на выходных. Их проведет Юрий Володин — руководитель проекта «Комната каллиграфии», инструктор боевых искусств, руководитель группы дзадзэн-медитации, поэт и победитель литературных конкурсов.

Расписание:

  • 27 июня в 18:00 — занятие по японской каллиграфии «Сезоны через каллиграфию: лето!»
  • 28 июня в 11:00 — занятие по японской каллиграфии «Стихии в кандзи»;
  • 28 июня в 15:00 — занятие по японской каллиграфии «Иероглифами о природе»;
  • 28 июня в 18:00 — занятие по японской каллиграфии «Сезоны через каллиграфию: лето!»
  • 29 июня в 11:00 — занятие по японской каллиграфии «Стихии в кандзи»;
  • 29 июня в 15:00 — занятие по японской каллиграфии «Иероглифами о природе».

Живопись, графика, текстиль:

Японская каллиграфия («путь письма») возникла на основе китайской в VII веке. Постепенно появилось несколько стилей, которые отличаются простотой и эмоциональностью. В эпоху Эдо (1600-1868 годы) создали декоративные стили кабуки-модзи и дзе-рури-модзи. Их использовали для создания афиш и программ театров.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 24 июня по 1 июля пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно.

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