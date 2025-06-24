В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани. Что об этом думают жители и авторы предыдущего гимна
В Краснодаре записали «Гимн молодежи Кубани». Однако 20 лет назад такую песню написала группа «Вдруг»
21 июня департамент молодежной политики Краснодарского края сообщил, что «у кубанской молодежи теперь есть собственный гимн».
Его написали музыканты Миха Бунин и Igor Tonika. Над записью также трудились участники ансамбля «Баязет»: Иван Лубягин, Евгений Часовский и Сергей Анищенко, вокалисты Мария Победа, София Зеленкина и Леонид Кожин.
В сообщении говорится, что гимн можно послушать «на всех музыкальных площадках», а именно на порталах «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка».
Телеграм-канал «Туподар» раскритиковал появление нового гимна.
«Это какая-то попытка стереть память поколениям? Мы ведь знаем, что «Гимн молодежи Кубани» это совершенно другая песня. Чем она не угодила департаменту — не уточняется. Кто вообще решил за молодежь, какой у нее «гимн» и по какому праву?» — говорится в посте.
Множество критикующих комментариев жители Краснодара также оставили под постом о гимне в телеграме-канале департамента молодежной политики. Один из подписчиков сообщил Юга.ру, что такие комментарии быстро удаляли. Вот один из них:
«Что это за кальянный рэп? Есть же гимн молодежи, зачем его менять? Тем более, что прошлый более энергичный и эмоциональный».
Самый патриотичный плейлист:
Напомним, что «Гимн молодежи Кубани» существует 20 лет. В 2005 году его написала краснодарская группа «Вдруг». В записи также приняли участие краснодарская рэп-команда Mary Jane и казачьи коллективы.
Юга.ру узнали у вокалиста и автора песен группы «Вдруг» Антона Бабчука, что он думает о новом треке и зачем вообще переписывать существующий гимн:
«Попыток сделать новый гимн молодежи был уже добрый десяток, и это абсолютно нормально — новая молодежь ищет новые смыслы и новый звук. Но, кажется, ни одна из этих песен не имела большого успеха. А нам 20 лет назад, видимо, удалось творчески сформулировать то, что продолжает и сейчас отзываться в сердцах. Думаю, дело в искренности, с которой мы его тогда сделали».
Бабчук рассказал, что его смущает в новом гимне лишь название. По его словам, еще один «Гимн молодежи Кубани» вызовет путаницу в поиске. Он также отметил, что «современная поп-музыка призывает чилить», а гимн должен встряхивать и будоражить. По его мнению, у авторов нового гимна получилось нечто среднее.
«Но с другой стороны, выход этого трека напомнит людям о нашем гимне, даст повод переслушать и вспомнить что-нибудь хорошее, ведь судя по отзывам в сети, у очень многих с ним связаны яркие и прекрасные воспоминания», — добавил Бабчук.