В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани. Что об этом думают жители и авторы предыдущего гимна

В Краснодаре записали «Гимн молодежи Кубани». Однако 20 лет назад такую песню написала группа «Вдруг»

21 июня департамент молодежной политики Краснодарского края сообщил, что «у кубанской молодежи теперь есть собственный гимн».

Его написали музыканты Миха Бунин и Igor Tonika. Над записью также трудились участники ансамбля «Баязет»: Иван Лубягин, Евгений Часовский и Сергей Анищенко, вокалисты Мария Победа, София Зеленкина и Леонид Кожин.

В сообщении говорится, что гимн можно послушать «на всех музыкальных площадках», а именно на порталах «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка».

Телеграм-канал «Туподар» раскритиковал появление нового гимна.

«Это какая-то попытка стереть память поколениям? Мы ведь знаем, что «Гимн молодежи Кубани» это совершенно другая песня. Чем она не угодила департаменту — не уточняется. Кто вообще решил за молодежь, какой у нее «гимн» и по какому праву?» — говорится в посте.

Множество критикующих комментариев жители Краснодара также оставили под постом о гимне в телеграме-канале департамента молодежной политики. Один из подписчиков сообщил Юга.ру, что такие комментарии быстро удаляли. Вот один из них:

«Что это за кальянный рэп? Есть же гимн молодежи, зачем его менять? Тем более, что прошлый более энергичный и эмоциональный».