Самый патриотичный плейлист: 35 песен о Краснодаре

«Ты, Кубань, ты наша Родина!» — многие узнают эти слова, ведь это первая строчка гимна Кубани. А центр этого всего родного — ну конечно же, Краснодар, и, еще раз конечно же, его тоже многие воспели. Воспели его погоду, его девушек, его вокзалы — в общем довольно-таки многое! Так что если хочется воздать дань любви и уважения граду Екатерины, можно не просто выразить свои чувства словами, можно спеть. А как и о чем — да просто выберите любую из уже существующих песен про Краснодар и включайте погромче. Юга.ру собрали 35 песен о столице Кубани, наслаждайтесь.

Прививку патриотизма следует сделать сразу перед прослушиванием всего, что ниже. Заряжаемся: «Гимн Краснодара» (естественно, от Хохлова и Захарченко).

«Бахыт-Компот» — «Краснодар» Тут история интересна тем, что описана человеком посторонним. Описана вкусно и красочно. Мало того, основателем ордена куртуазных маньеристов и автором песен групп «Браво», «Тату» и «На-На». Конечно же, речь о Вадиме Степанцове. Слова «Краснодар — сладкий мой кошмар» из этой песни и вовсе можно было бы писать под названием города на белых дорожных знаках. Как в американском Абердине, где висит табличка со словами Come as you are из нетленки Курта Дональдовича Кобейна.

«Белки на акации» — «Мой город» Пожалуй, самая «долгоиграющая» команда из Краснодара исполняет среди прочего не такую уж и долгоиграющую композицию о своем городе. С высокой долей вероятности, как и крыши домов в песне, она именно о Краснодаре. Ну прям очень хочется в это верить. Тут звучат достаточно интересные слова, которые, как никакие другие, описывают потребности города: «Лучшее, что может помочь нашего города здоровью, — терапия любовью».

Александр Махнач и «Бивни» — «Поезд до Краснодара» Поезда, само собой, всегда и неминуемо едут и везут своих пассажиров в Краснодар. А какой смысл ехать еще куда-либо? Ведь только здесь можно гулять в трусах и спать в саду. С любовью. Из Питера.

«Триада» — «Краснодар» На волнах братства южных столиц конца 90-х годов прошлого века рэперы Краснодара и Ростова задавали тон в кругах мастеров речитатива. Но краснодарский рэп-бомонд так и не сформировался, канув в лету (не в обиду «Триаде» и лично господину Афанасьеву, Сэту и иже с ними), а наши соседи до сих пор зажигают на олимпе рэп-сцены России.

Миха Бунин — «По Краснодару» Тут и пробки, и новые трамваи, и неважно, по проводам или по рельсам под кованый стук. Нелли Фуртадо или Шакира (судя по стилю) в мужском обличье приглашает ненавязчиво прокатиться по Краснодару. Прям хоть садись и езжай.

Арам Бадалян — «Летний Краснодар» Обязательный пункт для прослушивания: это та самая песня, которой не хватало, когда в молодости сидели под пенный напиток у подъезда и орали Цоя на гитаре. Краснодарский акустический вариант «Мои друзья всегда идут по жизни маршем. И остановки только у пивных ларьков» или «Ночного ларька» знаменитого белорусско-российского коллектива. Но это по настроению. А по стилю — поздние «Битлы» или ранние «Белки на акации». Тут уж сами решайте.

Игорь Шиянов — «Краснодар» Краснодар — батюшка, Кубань — матушка. Что еще нужно знать, когда ступаешь на благодатную землю житницы Россиюшки-матушки? Подождите, выходит, уже две матушки. Шведская семья, не иначе. А если учесть, что по соседству, на одной лестничной клетке практически, живет Ростов-папа, то и вовсе теряешься в перипетиях этой «Санты-Барбары». Благо, у нас не загнивающая Калихфорня, а процветающая Кубань. Тут всем все ясно и понятно: «Я по улице по Красной, да с девчоночкой прекрасною пройдусь» (цэ — тата).

«Как Будто Будда» — «Рейс Краснодар — Нью-Йорк» Если вдруг по какой-то неведомой (нам) причине (вам) захочется улететь из Краснодара, нужно помнить, что это чревато. Отпускать кого-либо из своих объятий кубанская столица не намерена. (И прямых рейсов в связи с этим вы не найдете, разве что вот в строках песни местного коллектива.)

«Беспризорники» — «Улица Дзержинского» Одна из самых известных композиций — гимнов городам. Само название краевой столицы тут фигурирует едва ли, но одна из центральных улиц описана неплохо, особенно ее обитатели 90-х и начала 2000-х годов. На самом деле припев «Улицы Дзержинского» для краснодарца — это свои родные «пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную».

Funky Sandwich — «Краснодар» Диско, диско. Мы все любим диско. Ой, стоп, нет. Остановите землю. Если на улице Красной кто-то разденется, чтобы спеть и станцевать, ничего хорошего от казачьих патрулей не жди. Хотя... песня же о Краснодаре! Может, и поймут казачки, что раздеться и разуться можно с чувством гордости за град той самой мадам, что напротив серпа и молота на Заксобрании. И даже «На Красной улице с улыбкой на лице. Меня не отпускает... этот бит» звучит как-то по-свойски, по-южному близко. Хочется затянуться этой композицией и долго не выдыхать.

Walkie — «Краснодар-3» На поезде хайпа далеко не уедешь. Следующая станция — Краснодар-1 (она же — Калифорния). К слову, песня о тех самых почивших в Лету надеждах о рэп-вершинах краснодарских мастеров российского частушечного фольклора.

Александр Дадали — «Краснодар» Если попытаться описать эту замечательную композицию в нескольких словах, то получится примерно следующее: «Денис Майданов» (назовем так этого лирического героя) в который раз решил остепениться (поскорее бы) и жить приехал в город Краснодар (не дай бог). Тут и черешни, и жерделы, и даже маленький лихоносовский Париж.

«Смысловые галлюцинации» — «Краснодар» Одна из крутейших вещей этого свердловского коллектива. Но тут лишь один вопрос: где Сережа Бобунец нашел друга в Краснодаре, который не пьет? Кстати, если пробуешь сжигать, но не сгорают твои мосты... то наверняка перед ними установлены металлические рамки. Краснодарский лайфхак.

Вероника Журавлева-Пономаренко — вальс «Краснодар» Шутить и иронизировать в данном случае не стану, ибо замахиваться на святое — сами понимаете. Приглашаем дам и кружимся в вальсе. Молча. Думая о высоком.

«Полумягкие» feat. Паша Техник, Быстрый Арт — «За Краснодар» У метро сидят (эти самые) нетрадиционной ориентации люди. Собственно, из первых слов трека понятно, что в Краснодаре есть метро и геи. Как известно, первые признаки современного мегаполиса. А вы все про канатную дорогу да пробки. Пользуйтесь подземкой. Или чем там эти ребята пользуются.

«Чинана» feat. Атри — «Не Краснодар» Тепло на улице. Апрель, но не совсем весна. Парни в Екате осознают, что Екб — не Краснодар. Такие песни нужно обязательно слушать краснодарцам и краснодаркам. У нас «шторит» гораздо теплее, и от этого — теплее. И пинать тут также теплее, чем где бы то ни было. От этого на душе становится как? Правильно. Теплее.

«Модель Поведения» — «Сгораю» Откуда вам всем знать, как мы сгораем? А ведь летом тут до полтинника Цельсиев в тени. Достаточно часто горят на краснодарском солнце и мечты о комфортном климате у приезжих северян. А вот что касается зимы, тут все справедливо. Но тогда переходим к следующей композиции.

Александр Махнач и «Бивни» — «В Краснодар в декабре» От северной хмари — в Краснодар. Сейчас многие так поступают, отправляясь на ПМЖ в Краснодар под самбу вагонных колес.

Андрей Садырбаев, Ибрагим Садырбаев — «Краснодар» «По бетонке бегут шасси... Шеф, помедленнее вези». Когда не нужен Нью-Йорк с Майами, а Бродвей курит в сторонке — это значит, что вы очутились в Краснодаре, в жемчужного юга столице. Но так и хочется затянуть, что «без тебя, без тебя... все ненужным сразу стало без тебя».

Сергей Федорченко — «На Красной выходной» И тут имеется «маленький Париж» с яркими оттенками шансона. Но шансона уже далеко не парижского. Главное, чтобы влажные фонтаны сильно не били.

Далее — списком со ссылками. Исполнители наверняка талантливые, и песни хорошие (может ли быть иначе, ведь они про Краснодар), но своих следов на «Яндекс.Музыке» не оставили. Что не умаляет их талантов. Юрий Акимов — «Над Краснодаром дождь» «Пушистым елочкам каштаны шлют привет». Если бы эти слова попались Утесову, наверняка переделал бы под Одессу. Но это наш шевченковский бульвар, и мы его гуляем. Только послушайте: «А в Краснодар зимовать птицы прилетают. И этим портят настроенье голубей». Это же просто песня какая-то. Леша Отк — «Краснодар-Юг» Это не Москва. Краснодар — юг. Тут на капотах кони. В целом очередной кубанский рэпчик на волне кубанского рэпчика.



«Состояние отрицания» — «Краснодар» Неплохой гид по краевой столице, объясняющий, что тут много мусоров и особей женского пола, у которых под юбкой... в общем, ветер щекочет нервы. Жарко, в общем, душно тут краснодарожителям. Во всех смыслах. Ахтунг: тут плохо говорят (очень плохо) о нашем прекрасном и неповторимом президенте. Это мнение авторов песни, мы с ним не согласны (можем быть).



Ашот Бабаян (Аш 23) — «Краснодар» Вероятно, одна из суперзвезд краснодарского рэпа. Кто их знает, этих звезд краснодарского рэпа. Главное — не подписан на Black Star, и на том спасибо. Да, и о маленьком Париже парнишка в курсе. Хорош. Краснодар тебя не забудет. h1nok (ft Quant) — «Краснодар — Надым» Хейтерам хейтерово, а Краснодар — столица рэпа всея Руси (судя по всему, хотя и мало кто об этом знает). Для справки: расстояние от Краснодара до Надыма составляет 3 тыс. 46 км по прямой. Полное расписание концертов в Краснодаре смотрите на Афише Юга.ру. Там же можно купить билеты.

Миша — «Краснодар» Трек — претензия к мэру города: дороги не делают, коррупция. Также — претензия к приезжим с юга: занижать машины и лезгинку танцевать горазды, а один на один — нет. Именно поэтому автор даже раскрыл свое имя. Если у мэра или гостей с юга есть встречные претензии, то ищите Мишу. Но, судя по словам о двух равных футбольных командах, песня древняя. Непонятно, какому мэру предъявить. Arsee ft. Rebro — «Краснодар» Устали от рэпа, коррупции и Миши? А вот и нет. Придется прослушать еще массивы речитатива о краснодарских тусах и порванных трусах. Руслан Кабан и Чизарик — «Краснодар» Туда же, в копилку кубанского рэпа. Жуть, тлен и гетто. DJ Lex — «Краснодар» Вот тут повеселей. Юбилейный, Комсомольский, Фестивальный, Энка, Девятка и Дубинка куда-то поехали. Извини, братишка, но куда это вы без Славянского и Пашковского? Всех сюда позвали, а сами на лыжи отсюда? Про лыжи (когда не едут), кстати, есть хорошая южная поговорка. Egry — «Краснодар» Кажись, чувак где-то стырил мотивчик и залил на него слова о Краснодаре. Ну, танцуем, подпеваем. Правда, не хватило даже на две минуты, но пусть будет так. Лучше мы это скажем, чем кто-то с соседней подушки.



DJ-ILYA & Рома Black Ezid Амоев & Sweet — «Краснодар» Краснодар — город дерзко стильных типов. Кто бы сомневался? Коллекция Noskee & Sandalee каждый год демонстрируется на подиуме домов Red Street и TurgenevSky Most. Так что парни прям в точку выстрелили. Не иначе, из парабеллума понтов пулями острых рифм. Неизвестный автор — «Краснодар и Сочи» Колония № 16 за десять лет никогда не проигрывала. Именно поэтому кто-то улетает в тихий город. На самом деле это просто классика из классики в стиле «Это Кавказ», но про край морей жемчужных. Внимание! Прослушивание песни вызывает геленджикский загар, отравление шаурмой и жестокое похмелье от паленого коньяка.

Немаленький плейлист получился, а ведь есть и другие песни, где упоминается Краснодар. Пели их и «Браво», и «Звери», и даже Oxxxymiron и Владимир Семенович Высоцкий где-то что-то спел (краснодарский сибиряк Буткеев, если помните), но не допел, не доиграл. В список не включили их, так как в целом песни все же не о нашем городе. А завершить этот весь южный краснодарский треш хотелось бы «Юго-Восточной Европой». С чего начали, тем и закончим: южным полюсом из Кубани и Ростовской области. Каста ft. MaryJane — «Юго-Восточная Европа»

