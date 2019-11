Самый патриотичный плейлист: 35 песен о Краснодаре

«Бахыт-Компот» — «Краснодар»

Тут история интересна тем, что описана человеком посторонним. Описана вкусно и красочно. Мало того, основателем ордена куртуазных маньеристов и автором песен групп «Браво», «Тату» и «На-На». Конечно же, речь о Вадиме Степанцове. Слова «Краснодар — сладкий мой кошмар» из этой песни и вовсе можно было бы писать под названием города на белых дорожных знаках. Как в американском Абердине, где висит табличка со словами Come as you are из нетленки Курта Дональдовича Кобейна.